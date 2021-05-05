Turkcell Kadınlar Futbol Ligi'nin üçüncüsü ALG Spor



Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde devam eden Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-21 Sağlık Çalışanları Sezonu'nda üçüncü, Fomget Gençlik ve Spor'u 3-0 mağlup eden ALG Spor oldu.

Manavgat'ta bulunan Emirhan Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın başlama vuruşunun ardından, ALG Sporlu oyuncular yarı final maçında hakemlerin taraflı yönetimini protesto etmek için bulundukları yerde durarak 1 dakikalık eylem gerçekleştirdi. Bu sırada rakip Fomget oyuncuları da kendi aralarında top çevirdi.

Maçın ilk yarısında rakip kaleye yüklenen ALG Spor, Yana Derkach'ın ayağından kazandığı golle 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısı 1-0 önde kapatan ALG Spor ikinci yarının başlamasıyla rakip kaleye ataklarını yoğunlaştırdı. ALG Spor, Ebru Topçu ve Ece Tekmen'in attığı gollerle karşılaşmayı 3-0 kazanarak lig üçüncüsü oldu.DHA-Spor Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN

2021-05-05 16:09:21



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