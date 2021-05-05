Alanya'da kısıtlama boyunca sokak hayvanlarına özel ilgi

Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, 17 günlük kısıtlamada sokak hayvanlarının tüm ihtiyaçlarını karşılamak için seferber oldu.

Alanya Belediyesi, 17 günlük tam kapanma döneminde hayvanseverler ve gönüllüler ile birlikte sahipsiz sokak hayvanlarının beslenmesine yönelik faaliyetlerine devam ediyor. Doğu, batı ve merkez mahallelerde bulunan kedi evleri ve beslenme noktaları yasak boyunca Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı veteriner hekimleri, hayvan bakım görevlileri ve gönüllü vatandaşlar tarafından ziyaret edilerek kontrol ediliyor. Sokak hayvanlarının mama ve su ihtiyaçları karşılanıyor.



Beslenme desteği yasak boyunca sürecek

Yasak boyunca kedilerin ve diğer sokak hayvanlarının sağlığının, güvenliğinin ve beslenme şartlarının korunması adına çalıştıklarını belirten Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Saim Kanlı, “Belediyemiz ve gönüllülerimizin destekleriyle temin edilen mamaları, sokak hayvanlarımıza ulaştırıyoruz. Doğu, batı ve merkezde oluşturduğumuz kedi parkları ve beslenme noktaları düzenli olarak temizlenerek gerekli bakımonarımları yapılıyor. Yasak boyunca da sokak hayvanlarını besleme çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

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