Tartıştıkları Özbek komşularını dövüp, bıçaklayarak öldürdüler (3)

Yargıtay sollama yasağı bulunan yolda ölüme neden olan sürücünün cezasını az buldu

Bakan Koca vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



1 KİŞİ TUTUKLANDI

Manavgat'ta bir sitede Özbekistan uyruklu Akhroljon Khalimov´u önce darbeden ardından da bıçaklayarak öldüren komşuları N.T. ve O.K., sevk edildikleri adliyede Cumhuriyet savcısı tarafından tutuklanmaları istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden N.T. `kasten öldürme´ suçundan tutuklanırken, O.K. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN

2021-05-05 20:06:10



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.