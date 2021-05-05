Turkcell Kadınlar Futbol Ligi'nde şampiyon Beşiktaş



Mithat ABAKAN / MANAVGAT (Antalya), (DHA) Antalya´nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-21 Sağlık Çalışanları Sezonu´nda Fatih Vatan Spor´u 2-0 mağlup eden Beşiktaş Vodafone şampiyon oldu.

Manavgat´ta bulunan Emirhan Spor Kompleksi´nde oynanan karşılaşmanın ilk dakikalarında Beşiktaş rakip sahada baskı kurdu. Üst üste ataklarla gol arayan Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, aradığı golü bulamayınca Fatih Vatanspor oyunda dengeyi sağladı. Maçın ilk yarısında her iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi.

İlk yarısı 0-0 tamamlanan karşılaşmanın 58´inci dakikasında sol kanattan kullanılan serbest vuruşun ardından Fatih Vatan Spor ceza sahasında yaşanan karambolde Beşiktaşlı Esra topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmanın 66´ncı dakikasında rakibine faul yapan Beşiktaşlı Didem, ikinci sarıdan kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. 74´üncü dakikada Beşiktaş´ın kullandığı kornerde topu önünde bulan Melike ise takımını 2-0 öne geçirdi.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Beşiktaş Vodafone karşılaşmadan 2-0 galip ayrılarak, Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-21 Sağlık Çalışanları Sezonu´nda şampiyonluk ipini göğüsledi.

Karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Fatih Vatan Spor Başkanı Hasan Büyükdoğan birlikte izledi. Federasyon Başkanı Nihat Özdemir ve başkanlar maç öncesinde karşılaşmayı naklen yayınlayan D Smart´a açıklamada bulundu ve fotoğraf çektirdi. Final maçını İcra Kurulu Üyesi ve Ümit Milli Takım ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve TFF Genç Milli Takımlar ve Futbol Gelişim Direktörlüğü Koordinatörü Oğuz Çetin de başkanlarla birlikte takip etti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Karşılaşmadan detaylar

Törenden detaylarDHA-Spor Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN

2021-05-05 20:34:00



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.