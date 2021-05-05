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Özbekistan uyruklu turizm çalışanı cinayetine 1 tutuklama

İHA

Özbekistan uyruklu turizm çalışanı cinayetine 1 tutuklama

Antalya’da komşuları tarafından önce darp edilip ardından bıçaklanan Özbekistan uyruklu Akhroljon Khalimov'un ölümüyle ilgili olarak gözaltına alınan 2 kişiden N.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Manavgat’a bağlı Side Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, turizm sektöründe çalışan Özbekistan uyruklu Akhroljon Khalimov (29) ile komşuları N.T. (48) ve O.K. (44) arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonucu Akhroljon Khalimov, O.K. tarafından darp edilip N.T. tarafından bıçaklandı. Olayın ardından yaralı Akhroljon Khalimov, bölgede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Khalimov hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay ile ilgili gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden N.T. tutuklanarak cezaevine gönderilirken O.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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