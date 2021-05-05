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Kazada yanarak ölen kuzenler toprağa verildi

DHA

Kazada yanarak ölen kuzenler toprağa verildi


Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde çekiciyle çarpışan kamyonette yanarak ölen kuzenler Sabri Kavuk (30) ile İsa İşlek (32) toprağa verildi.
Kaza, 3 Mayıs'ta akşam saatlerinde Büyükköy Mahallesi Naldöken yolunda meydana geldi. R.İ. yönetimindeki 07 RG 500 plakalı çekici, küçükbaş taşıyan Sabri Kavuk yönetimindeki 07 GAD 14 plakalı kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından çıkan yangında iki araç da alev topuna döndü. Çekicideki R.İ. kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, diğer araçtaki Sabri Kavuk ile yanındaki kuzeni İsa İşlek ise sıkıştı.
İhbar üzerine kaza yerine Antalya ve Korkuteli´den çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu söndürülen yangının ardından yapılan incelemede, Sabri Kavuk ve İsa İşlek´in yanarak yaşamını yitirdiği belirlendi. Kamyonetin kasasında bulunan 5 küçükbaş da yanarak öldü.
Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan çekicinin sürücüsü R.İ. jandarma tarafından gözaltına alındı. R.İ.´nin, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca çekicinin kontrolden çıktığı öne sürüldü. R.İ. işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
YAKINLARINDAN DNA ÖRNEĞİ ALINDI
Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirilen Sabri Kavuk ile İsa İşlek'in cesetlerinin teşhisi için baba Kahraman Kavuk ile anne Kadın İşlek'ten DNA örneği alındı. Kavuk ve İşlek'in, Korkuteli'nin Bozova Mahallesi'nden Döşemealtı ilçesi Yeniköy Mahallesi'ne koyun götürmek için iftardan sonra evlerinden çıktığı ifade edildi.
TOPRAĞA VERİLDİLER
Sabri Kavuk ile İsa İşlek'in cenazeleri DNA testlerinin ardından bugün yakınlarına teslim edildi. Sabri Kavuk ve İsa İşlek´in cenazeleri ilk olarak Yalınlıgediği Mahallesi´ndeki evlerinin önüne getirilerek helallik alındı ve dua edildi. Daha sonra mahalle mezarlığına getirilen kuzenler, jandarma gözetiminde kalabalık olmadan az sayıda kişi alınarak, cenaze namazı kılındıktan sonra toprağa verildi.
İsa İşlek´in eşi Seda İşlek, mezarı başına gelerek dua etti ve mezarına toprak attı. Babaanne Gülistan İşlek ise defin işlemlerine katılarak torununun üzerine toprak attı.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Korkuteli Adem DURMAZ
2021-05-05 21:19:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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