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Kadınlar Ligi şampiyonu Beşiktaş Vodafone oldu Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-2021 Sağlık Çalışanları Sezonu finalinde Fatih Vatanspor'u 2-0 yenen Beşiktaş Vodafone, şampiyonluğa uzandı

İHA

Turkcell Kadın Futbol Ligi 20202021 Sağlık Çalışanları Sezonu finalinde, Fatih Vatanspor'u 20 yenen Beşiktaş Vodafone, şampiyon oldu.

Kadınlar Ligi şampiyonu Beşiktaş Vodafone oldu Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-2021 Sağlık Çalışanları Sezonu finalinde Fatih Vatanspor'u 2-0 yenen Beşiktaş Vodafone, şampiyonluğa uzandı

Turkcell Kadın Futbol Ligi 20202021 Sağlık Çalışanları Sezonu finalinde, Fatih Vatanspor'u 20 yenen Beşiktaş Vodafone, şampiyon oldu.
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan final maçında, Beşiktaş Vodafone takımı, Didem Karagenç'in 66. dakikada çift sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kalmasıyla son 24 dakikada 10 kişi mücadele etti.
Karşılaşmayı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fatih Vatanspor Kulübü Başkanı Hasan Büyükdoğan, Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin ile A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kırağası da protokol tribününden takip etti.
Mücadele öncesi TFF Tahkim Kurulunun eski başkanı ve Galatasaray Kulübü Divan Kurulu üyesi Türker Arslan için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Karşılaşmaya hızlı başlayan Beşiktaş, karşılaşmayı 58. dakikada Esra Erol ve 74. dakikada Melike Öztürk'ün golleriyle 20 kazandı. Bu skorla Beşiktaş, Turkcell Kadın Futbol Ligi 20202021 Sağlık Çalışanları Sezonu'nda şampiyonluğa uzandı. Karşılaşma sonrası siyahbeyazlı oyuncular şampiyonluğunu teknik heyet ve kulüp başkanı Ahnet Nur Çebi ile paylaştı.

Stat: Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi
Hakemler: Melis Özçiğdem xx, Deybet Gök xx, Betül Nur Yılmaz xx
Beşiktaş Vodafone: Fatma Şahin xx, Esra Erol xxx, Berna Yeniçeri xx (Demet Bozkurt dk. 46 x), Çiğdem Belci xx, Jessica Çarmıklı xx, Didem Karagenç xx, İrem Eren xx (Melike Öztürk dk. 46 xxx), Elif Keskin x (Zeynep Gamze Koçer dk. 90+3 ?), Arzu Karabulut x, Başak Gündoğdu x (Berivan İçen dk. 46 xx), Yağmur Uraz x (Eylül Tekten dk. 90+5 ?)
Fatih Vatanspor: Ezgi Çağlar x, Beyza Kocatürk x, Yeliz Açar x, Selin Hasbal x (Elif Görmez dk. 77 x), Bilge Su Koyun x, Cansu Nur Kaya x, Altun Sancar x (Fatma Ataş dk. 84 ?), Sebati x, Zelal Baturay x (Rukiye Çiçek dk. 77 x), Madiba x, Şehriban Dülek x
Goller: Esra Erol (dk. 58), Melike Öztürk (dk. 74) (Beşiktaş Vodafone)
Kırmızı kart: Didem Karagenç (dk. 66) (Beşiktaş Vodafone)
Sarı kartlar: Cansu Nur Kaya, Zelal Baturay, Şehriban Dülek (Fatih Vatanspor)

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