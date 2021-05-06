Antalya merkezli 3 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon: 6 gözaltı

Bakan Koca vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalya merkezli 3 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 'Askeri Mahrem Yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 7 şahsın yakalanması için 27 Nisan Salı günü Antalya, Kilis ve Kahramanmaraş illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan biri ilgili savcılık talimatına istinaden serbest bırakılırken, 30 Nisan Cuma günü adli mercilere sevk edilen 3 şahıs hakkında Adli Kontrol kararı verildi. 2 şahıs ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Yurtdışında olduğu tespit edilen 1 şahıs ise yakalanamadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.