27 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şahıs yakalandı

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Antalya’da hakkında 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranması bulunan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, hakkında “Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma” suçundan toplam 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ç., isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

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