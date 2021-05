(Özel) Rus turist, 9 bin kilometrelik yoldan getirdiği köpeğiyle Antalya'da deniz keyfi yaptı Bırakacak kimsesi olmadığı için 6 yaşındaki köpeğini 9 bin kilometre yol yapıp Antalya'ya getirdi Rus turistin köpek sevgisi engel tanımadı Hayvansever kadın köpeğiyle birlikte yüzdü, duş aldı

Rusya'da yaşayan spor öğretmeni kadın, bırakacak kimsesi olmadığı için 6 yaşındaki köpeğiyle 9 bin kilometrelik uçak yolculuğuyla Antalya'ya geldi. Kısıtlamadan muaf olan Rus turist, köpeğiyle denizin keyfini çıkardı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının 6. gününde Antalya sokaklarında yine sessizlik hakimdi. Kentte tatillerini sürdüren kısıtlamadan muaf yerleşik olmayan turistlerin adresi ise dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili oldu. Yüksek nemle birlikte hissedilen sıcaklığının 30 dereceyi bulduğu kentte, turistler hem güneşlendi hem deniz keyfi yaptı.

Rusya’nın İrkutsk şehrinden bir aylığına köpeğiyle tatile gelen spor öğretmeni Alexsandra Ladnaia da deniz keyfi yaptı. Yavru olarak aldığı köpeğini ülkesinde bırakacak kimsesi olmayan Ladnaia, çareyi yanında getirmekte buldu. Köpeğine de bir bilet alan Ladnaia, 7 bin 535 kilometre uzaklıktan uçakla Antalya’ya geldi. Ladnaia, 6 yaşındaki ‘Saşa’ isimli köpeğini gittiği her yere götürüyor ve onunla zaman geçiriyor. 1 ay Antalya’da tatil yapacak olan Ladnaia, bugün golden cinsi köpeğiyle sahile geldi. Sahibini beklemeden suya giren ‘Saşa’ denizin keyfini çıkardı. Ladnia, daha sonra köpeğiyle kulaç atıp bir süre yüzdü. Köpeğine şişeyle su içiren Alexsandra Ladnaia, denizin ardından can yoldaşıyla duş aldı.



"Köpeğimden ayrılmıyorum"

Alexsandra Ladnaia, Antalya’yı çok sevdiğini belirterek, “Sık sık tatile gelirim. Köpeğimde benimle geliyor o, 6 yaşında. Her zaman tatile köpeğimle giderim. 9 bin kilometre uzaklıktan uçakla köpeğimle geldim. Köpeğime de bir bilet aldım yanımda kutusunda geldi. Köpeğimden ayrılmıyorum. Sevdiğim için kimseye bırakamıyorum, ülkemde bakacak kimsede yok. Kısıtlamada köpeğimle sadece yürüyüş yapıp, denize geliyorum. Köpeğim ve ben yüzmeyi çok seviyorum birlikte yüzeriz” diye konuştu.

