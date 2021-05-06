Antalya’da aşılanma artıyor, vaka düşüyor 2,5 milyon nüfusu bulunan kentte aşılanma sayısı 840 bine ulaşırken, vaka sayısındaki belirgin düşüş de dikkat çekti 17-23 Nisan insidans haritasında 100 bin kişide 324,57 vaka oranı bulunan Antalya, 24- 30 Nisan tarihleri arasında ise 200,37 vaka oranına düştü

Antalya’da Covid19 aşısı olan toplam kişi sayısı 840 bine ulaştı. Bu oranla 2,5 milyon nüfusu bulunan kentteki vatandaşların 3’te 1’i aşılanmış olurken, haftalık vaka sayısının açıklandığı insidans haritasında kentteki vaka sayısının belirgin düşüşü dikkat çekti. 1723 Nisan'da 100 bin kişide 324,57 vaka oranı bulunan Antalya, 2430 Nisan'daki haritada 200,37 vaka oranına düştü.

Türkiye’de korona virüse (Covid19) karşı aşılama çalışmaları son sürat devam ediyor. Ülke genelinde toplam aşılanan kişi sayısı 25 milyona yaklaştı. Nüfus oranına göre aşılanma sayısında İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’nın ardından 5’inci sırada bulunan turizm kenti Antalya’da ise toplam aşılanma sayısı 6 Mayıs Perşembe sabahı itibariyle 840 bine yaklaştı. 2020 yılı verilerine göre nüfusu 2 milyon 548 bin 308 kişi olan kentte, birinci doz aşı uygulanan 513 bin 858, ikinci doz aşı uygulanan kişi sayısı ise 323 bin 133 olarak gerçekleşti.



Aşı arttıkça vaka sayısı azalıyor

Antalya’nın illere göre haftalık vaka sayısının açıklandığı insidans haritasında önemli ölçüde düşüş içerisinde olduğu gözlendi. 1723 Nisan insidans haritasında 100 bin kişide 324,57 oranı bulunan Antalya, 24 30 Nisan tarihleri arasında ise 100 bin kişide 200,37 oranıyla geçen haftaya göre büyük azalış gösterdi.



Bakan Koca aşılamada 'önemli bir mesafe kat etti' demişti

Bir hafta önce kenti ziyaret eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, salgınla mücadele filyasyon ekibinin önemine vurgu yapmış ve Antalya’da son bir haftada vaka sayısında yüzde 35 azalma görüldüğünü bildirmişti. Bakan Koca ayrıca, kentteki aşılama programının da önemli bir mesafe kat ettiğinin altını çizerek, 65 yaş üstü aşılama oranının yüzde 85 olduğunu belirtmişti.

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