Hıdırellez dilekleri, kısıtlamayı unutturdu (2)

Bakan Koca vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



SOKAK ARALARINDA ATEŞ ÜSTÜNDEN ATLADILAR

Antalya'da, Hıdırellez kutlamaları arasındaki yanan ateş üzerinden atlama ritüeli, koronavirüs tedbirleri nedeniyle uygulanan tam kapanmaya rağmen gerçekleştirildi. Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde yaşayanlar, dün gece ve bu sabah sokak aralarında yakılan ateşlerin üzerinden atladı. Maske ve sosyal mesafe tedbirleri ihlal edilirken, bu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Öte yandan dilekleri için deniz kenarına gidemeyenler, bina önlerinde gül diplerine kağıtları gömdü.DHA-Genel Türkiye-Antalya Ahmet İSTEK

2021-05-06 12:36:10



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.