Antalya’da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63 seviyelerinde Antalya Valisi Ersin Yazıcı: “1 haftadır vaka sayılarımızda düşüş var”

Kara Yolu Trafik Haftası Tanıtım Etkinliği sebebi ile Güllük Caddesi’nde emniyet ve jandarma ekipleriyle birlikte denetime katılan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, tam kapanma ile vaka sayılarında düşüş yaşandığını belirterek, “Antalya, bunu atlatacak ve bayramdan sonra da olumlu manada gelişmeler olacak, turizm hareketlenecek” dedi.

Kara Yolu Trafik Haftası Tanıtım Etkinliği için Güllük Caddesi’nde Antalya Emniyeti ve jandarma ekipleri ile birlikte denetime katılan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, denetim noktasındaki sürücülerin izin belgeleri olup olmadığını inceleyerek, durdurduğu sürücülere hediye takdim etti. Denetimi tamamladıktan sonra açıklamalarda bulunan Vali Ersin Yazıcı, tam kapanma döneminde vaka sayılarında yaşanan düşüşün altını çizerek 17 Mayıs’a kadar vatandaşlardan kurallara riayet etmelerini istedi. Yoğun bakım doluluk oranının yüzde 63 seviyelerinde olduğunu belirten Vali Yazıcı, Covid19 için ayrılan yoğun bakım ünitelerinde bir doluluk sıkıntısı olmadığını belirtti.



“Şükürler olsun 1 haftadır vaka sayılarımızda düşüş var”

Vaka sayılarında düşüş yaşandığını belirten Antalya Valisi Ersin Yazıcı, “Antalya olarak kurallara dikkat etmeye, kurallara harfiyen uymaya gayret ediyoruz. 1 haftadır tüm caddelerimizde, şehrin bütün girişlerinde, Döşemealtı’ndaki girişten Aksu’daki, Korkuteli’ndeki, Akseki girişlerinde mutlaka kontroller yapılıyor. Seyahat izin belgesi olmayanların şehre girilmesine izin vermiyoruz. Denetim noktalarımızı arttırdık. Şehir merkezinde de arttırdık, bu gözle görülebilir bir farkındalık oluşturdu. Arzu ediyoruz ki dışarıda bulunan insan sayısı minimalize edilsin. Hepimiz bu gayret içerisindeyiz. Şükürler olsun 1 haftadır vaka sayılarımızda düşüş var. Bundan Antalya olarak mutluyuz. Daha kat etmemiz gereken epey yol var. Dolayısıyla bu rakamlarımızı, pozitiflerimizi daha da aşağı düşürmek mecburiyetindeyiz. Gidişatımız iyi” dedi.



“İnsanların öncelikli olduğunu bir kez daha sürücülere hatırlattık”

Trafikte yaya önceliğine değinen Vali Yazıcı, “Bugün burada emniyet ve jandarma ile birlikte kara yolları trafik haftasından dolayı, trafik güvenliği ile ilgili bir farkındalık oluşturmak için buradayız. Hem sürücülerin belgelerini ben de bizzat kontrol ettim, dışarıya çıkma hakları olup olmadıklarına baktım. Aynı zamanda da her şeyin merkezinde bulunan insanların en önemli canlı olduğunu ve onların her şeyin önünde olduğunu bir kez daha hatırlatmak istedik. Dolayısıyla trafik kurallarına başta emniyet kemerini takarak başlayıp trafikte bulunduğu süre içerisinde de tüm trafik kurallarına uymalarını ve bu kurallar trafikte seyrederken de insanların öncelikli olduğunu bir kez daha sürücülere hatırlattık” diye konuştu.



“Turizmin başkenti Antalya, bunu atlatacak”

Bayramdan sonra olumlu anlamda gelişmeler olacağını umut ettiğini söyleyen Vali Ersin Yazıcı, “Tam kapanma döneminde Antalyalıların gösterdiği üstün gayret için teşekkür ediyorum ama henüz süre dolmadı. Lütfen 17 Mayıs’a kadar aynı titizlikle devam edelim, biraz dişimizi sıkalım. İnanıyoruz ki turizmin başkenti Antalya, bunu atlatacak ve bayramdan sonrada olumlu manada gelişmeler olacak, turizm hareketlenecek öyle ümit ediyoruz. Ayın 17’sine kadar olan süreci hep birlikte kurallara uyarak, evimizden mümkün olduğunca çıkmayarak yerine getirelim” şeklinde konuştu.



“Hoş olmayan görüntüler çıkmadan Cumartesiyi geçirelim istiyorum”

Hafta sonu kurulacak pazarlar için açıklama yapan Yazıcı, “Cumartesi günü Pazar kurulacak. Biz gerekli tedbirleri aldık. Cumartesi günü için lütfen Pazar konusunda hassasiyet bekliyorum, dikkat bekliyorum. Pazar yeri girişlerinde kontroller olacak ama lütfen herkes en yakınındaki pazarına gitsin, saatlerini ona göre ayarlasın. Hep birlikte bir sorun çıkmadan, hoş olmayan görüntüler çıkmadan Cumartesiyi geçirelim istiyorum” ifadelerini kullandı.



“Yoğun bakım yataklarımızın yüzde 63’ü civarında doluluk var”

Yoğun bakım doluluk oranlarına değinen Yazıcı, “Şu anda Antalya’da yoğun bakımlarda bir doluluk sorunu yok. Toplam yoğun bakım yataklarımızın yüzde 63’ü civarında doluluk var. Büyük bir sorunumuz yok. Üniversite hastanesinde biraz yoğunluk var. Tabi Üniversitedeki normal çünkü sadece Antalya’yı değil çevre illere de hizmet ediyor. Covid19 için ayırdığımız yoğun bakım da bir sıkıntımız yok” açıklamalarında bulundu.

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