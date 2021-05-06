Ali Şafak Öztürk´ten Antalyasporlu futbolcular ve ailelerine büyük jest



ANTALYA, (DHA) Tam kapanmanın yaşandığı şu dönemde Covid-19 salgınındaki sayıların çokluğunu da göz önünde bulundurarak güvenli ve hayattan izole bir kamp ortamı isteyen Antalyaspor futbol takımına, eski başkanları Ali Şafak Öztürk kollarını açtı.

Futbolcular, teknik heyet, takımdaki görevliler ve tüm ekibin ailelerini bu süreçte kendi oteli Regnum Carya´da ağırlayacak olan Öztürk, takımın kötü gidişatını düzeltmeyi ve kupa finaline moralli bir şekilde hazırlanmasına yardımcı olmayı planlıyor.

Geçtiğimiz sezon kapanma sürecini yine aynı şekilde Regnum Carya´da geçiren Antalyaspor takımı kendi tarihinin en uzun süreli yenilmeme rekorunu kırmıştı. Bu dönemde gelen başarıyı bazı futbolcular geçirdikleri bu kamp sürecine bağlamıştı. Bu sezon ligde 2 maçı kalan Antalyaspor´un son 10 lig maçında 7 mağlubiyeti bulunuyor ve puan durumunda 13´üncü sırada yer alıyor. Antalya ekibinde, matematiksel olarak ligde kalmayı garantiledikten sonra tüm konsantrasyon 18 Mayıs Salı günü Gürsel Aksel Stadyumu'nda Beşiktaş ile oynanacak kupa finalinde olacak.DHA-Spor Türkiye-Antalya / Merkez DHA

2021-05-06 13:09:43



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