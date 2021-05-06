5 bine yakın vatandaşa evde sağlık hizmeti

Antalya Büyükşehir Belediyesi Evde Sağlık Hizmeti, bu yıl 5 bine yakın vatandaşa yardım elini uzattı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Evde Sağlık Hizmetini talebin daha da yoğunlaştığı pandemi döneminde de sürdürüyor. Bakıma muhtaç hasta, engelli ve yaşlılara sağlık kontrolünden, öz bakıma, ev temizliğinden, tıbbi malzeme yardımına her türlü destek sağlanıyor.



“Randevu alınıyor”

Evde Sağlık ekipleri, kayıtlı hastalarına rutin ziyaretlerini sürdürürken, pandemi sürecinde zor durumda kalan vatandaşların da yardımına koşuyor. Bu yıl 5 bine yakın hasta ve ihtiyaç sahibine destek veren birimden hizmet almak isteyen vatandaşlar, telefondan randevu alabiliyor.



“Hastane için ambulans”

Hastanın bilgileri birime ulaştığında, ihtiyaç sahibi doktor ve hemşire tarafından ziyaret ediliyor. Evde bakıma ihtiyaç duyan hasta ve engellilere sağlık hizmeti verilirken, hastaneye gitmesi gereken hastalara da ambulans desteği veriyor. Engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye, banyo hizmeti, hane temizliği ve fizyoterapi hizmetleri veriliyor. Enjeksiyon, pansuman, sonda değişimi gibi hizmetler sunuluyor.

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