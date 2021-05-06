Antalya’da uygulama noktasında polisin ‘dur’ ihtarına uymayan alkollü sürücü, yanındaki kız arkadaşıyla birlikte ortalığı birbirine kattı. Önünü kesen motorize ekiplere çarparak yoluna devam eden sürücüyü, peşine takılan onlarca ekip kısa sürede yakaladı. İçerisinden alkol şişesi, sigara paketleri ve pos cihazı çıkan otomobilin sürücüsü, "Bir 50'lik içtim abi" dedi, 259 promil alkollü çıktı.

Polisi alarma geçiren olay, dün akşam 22.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi’nde meydana geldi. Adnan Menderes Bulvarı üzerinde uygulama yapan polis ekipleri, Emre Ç.’nin kullandığı ve kız arkadaşı Ayşe D.’nin de bulunduğu otomobili durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayıp yoluna devam eden Emre Ç., Güllük Caddesi üzerinde önünü kesen bir motorize ekibe çarparak hızla kaçmaya başladı. Motosikletli polis memuru ayağından hafif yaralanırken, onlarca ekibin kovaladığı otomobil, Konyaaltı Caddesi üzerinde yakalandı. Sürücü ve kız arkadaşını kelepçeleyen polis ekipleri, ardından alkol testi yaptı.



"Bir 50'lik içtim abi"

259 promil alkollü çıkan Emre Ç. ve Ayşe D.’nin bulunduğu otomobilin içerisi ise tekel bayilerini aratmadı. Otomobilin içerisinde alkol şişeleri, sigara paketleri ve bir adet pos cihazı olduğu görüldü. Sürücü Emre Ç., polis memurunun "ne kadar içtin" sorusuna ise "Bir 50'lik içtim abi" cevabını verdi. Sürücü ve yanındaki kız arkadaşına kısıtlamayı ihlal, maske takmama, alkollü araç kullanma, trafik güvenliğini tehlikeye düşürme ve kırmızı ışık ihlali suçlarından yaklaşık 10 bin lira para cezası kesildi.

İkili ardından polis merkezine götürüldü.

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