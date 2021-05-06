Birinci derece sit alanında kaçak kazıya jandarmadan suçüstü 4 kişiye toplam 9 bin 450 TL ceza

Antalya’nın Demre ilçesinde birinci derece sit alanında 4 şahıs kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Şüphelilerin kazıda kullandığı malzemelere el konurken 4 kişiye toplamda 9 bin 450 TL idari para cezası uygulandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Demre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Yavu Mahallesi mevkiinde birinci derece sit alanı kapsamında korumaya tabi tutulan taşınmazda izinsiz kazı yapıldığı tespit edildi. Yapılan tespit üzerine gerçekleştirilen operasyonda R.Ş. , M.Y., M.K. ve M.B. isimli şüpheliler suçüstü yakalandı.
Şüphelilerin izinsiz kazıda kullandığı 2 adet hilti, 1 adet kazma, 1 adet kürek, 2 adet halat, 1 adet elektrik kablosu gibi çeşitli malzemelere el konuldu.
Olayla ilgili Demre Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek, alınan talimat doğrultusunda yakalanan şahıslar gözaltına alındı. Şüpheli 4 şahsa 1593 Sayılı Umumi Hiffizsihha Kanununun 292. maddesine muhalefetten toplam 9 bin 450 TL idari para cezası uygulandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.