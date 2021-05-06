Evde ölü bulunan anne ile kızının cenazesi gözyaşlarıyla morgdan alındı

Antalya’da kapı ve pencereleri folyo ile kaplı olan ve karbonmonoksit gazı bulunan evde ölü bulunan anne ve kızının cenazesi, yakınları tarafından gözyaşları içerisinde morgdan alındı.

Olay, gece 00.30 saatlerinde Muratpaşa ilçesi Güzeloluk Mahallesi 1887 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nuray Akgül (52) ile kızı Melis Demirkol'dan (30) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri anne ve kızın yerde hareketsiz yattığını fark etti. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde anne ve kızının hayatını kaybettiğini belirledi. Evde yapılan incelemede ise evin kapı ve pencerelerinin folyo ile kapatıldığı ve içeride karbon monoksit gazının olduğu tespit edildi. Anne ve kızın evinde ayrıca basının ölümlerinin haber yapmaması konusunda not yazdığı ileri sürüldü.

Polisin olayın intihar olup olmadığı yönünde incelemesi devam ederken, anne ile kızının cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bugün ise morga gelen anne ile kızın yakınları, cenazeyi gözyaşları içerisinde teslim aldı. Anne ile kızının cenazesinin İstanbul’da toprağa verileceği öğrenildi.

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