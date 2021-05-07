Dolandırıcıların oltalama yöntemiyle 'sosyal yardım' tuzağı



Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)TÜKETİCİLER Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, devletin pandemi döneminde ihtiyaç sahiplerine ve gelir kaybı yaşayanlara destek amacıyla gerçekleştirdiği ödemeleri fırsata dönüştüren dolandırıcıların, telefona gönderdiği kısa mesaj ya da sosyal medyada yayımlanan internet adresleri ile kişileri kandırmaya çalıştığını söyledi. Gündüz, "SMS veya sosyal medyada emekli ikramiyenizi linki tıklayarak sorunsuz çekebilirsiniz, şeklinde yazılar oluyor. Bu linki tıklamasınlar" dedi.

Dolandırıcıların son dönemde en çok başvurduğu yöntemlerden biri, 'oltalama' adı verilen, sahte sitelerle kişisel bilgilere ulaşım oldu. Resmi kurumların internet sitelerinin benzerini yapan veya sağlanılan hizmete başvuru yöntemi gösterilen sitelerde dolandırıcılar, öncelikle verdikleri reklamlar ve telefonlara gönderilen kısa mesajla bu sitelere tıklanılmasını sağlıyor. Kullanıcılar, bu sitelere girince de tüm bilgilere ulaşılabiliyor. Tıkladıkları linkle yönlendirilen internet sitesinin sahte olduğunu farkında olmayanların kimlik numarasını girdiklerinde gizli tüm kişisel bilgileri, dolandırıcıların eline düşüyor.

Devletin pandemi döneminde ihtiyaç sahiplerine ve gelir kaybı yaşayanlara yönelik maddi destek sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği ödemeleri fırsata dönüştüren dolandırıcıların, 'oltalama' yöntemiyle kişileri kandırma teşebbüsleri arttı. Telefona kısa mesaj gönderen ya da sosyal medya hesaplarında internet adresleri paylaşan dolandırıcıların son oyunu 'Başvuruyu buradan yapabilirsiniz' yazısıyla kişileri kandırmaya çalışmak oldu. Devletin pandemi sosyal destek yardımı olarak ödediği 1100 lira, emeklinin bayram ikramiyesi ile gelir kaybı yaşayan esnafa yönelik destekleme ödemelerini fırsat bilen dolandırıcılar, çok sayıda kişiye 'Başvuruyu aşağıdaki linkten yapabilirsiniz' diye telefon mesajı gönderdi. Sosyal medya kullanıcılarına da benzer mesaj yollayan dolandırıcılar, paylaşılan linke tıklanılmasını önererek, kişileri kandırmaya çalıştı.

'LİNKLERE TIKLAMAYIN'

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, dolandırıcıların sürekli farklı yöntemlerle kandırmaya çalıştığını vurguladı. Özellikle yaşlıları uyaran Gündüz, "Dolandırıcıların yöntemine biz yetişemiyoruz. Tüketicileri, yaşlıları uyarıyoruz. SMS veya sosyal medyada emekli ikramiyenizi linki tıklayarak sorunsuz çekebilirsiniz, şeklinde yazılar oluyor. Bu linki tıklamasınlar. Veri tabanıyla ilgili ciddi sorunlar yaşanabilir. Kişisel bilgileri diğer tarafa ulaşırsa banka hesapları dahi boşaltılabilir" dedi.

Kendisine de gelen bir mesajı anlatan Gündüz, "Bana gelen kısa mesajda 'Bayram ikramiyeniz tanımlandı. Hemen onaylandı. Buradan kolayca ulaşabilirsiniz' yazıyordu. İlgili bakanlığın logosu ve kodu kullanılmıştı. Buradaki link tıklandığında kişisel veriniz, banka hesaplarınız, kimlik numaranız, her türlü bilginiz karşı tarafın eline geçebilir. Ciddi sorunlara yol açabilir. Bu tip mesajla karşılaşanlar e-Devlet üzerinde gerekli bilgileri, ödemelerini, yapılacak desteklemeleri görebilir" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM

2021-05-07 10:16:36



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