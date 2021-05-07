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Emekli tekstil mühendisi kadın, maaşının yarısıyla 10 yıldır sokak hayvanlarını besliyor 63 yaşındaki hayvansever Gülden Tokbey, 10 yıldır her gün 20 noktada 120 hayvanın beslemesini yapıyor

İHA

Emekli tekstil mühendisi kadın, maaşının yarısıyla 10 yıldır sokak hayvanlarını besliyor 63 yaşındaki hayvansever Gülden Tokbey, 10 yıldır her gün 20 noktada 120 hayvanın beslemesini yapıyor

Antalya’da yaşayan 63 yaşındaki emekli tekstil mühendisi hayvansever Gülden Tokbey, 10 yıldır 20 noktada 120'ye yakın sokak hayvanlarının karnını, pandemi döneminde de doyurmaya devam ediyor. Emekli maaşının yarısını sokak hayvanlarına harcayan Tokbey, her sabah aracıyla besleme noktalarına yem bırakıyor.
Muratpaşa ilçesinde ikamet eden emekli tekstil mühendisi Gülden Tokbey, evinde beslediği kedisinin yanında sokaktaki hayvanlarının bakımını da üstlenmeye karar verdi. Aradan geçen sürede kendisini sokak hayvanlarının bakımına adayan Gülden Tokbey, 10 yıldır beslediği kedi ve köpek sayısı 120’ye ulaştı. Varyant ve Konyaaltı Sahil Yaşam Parkı ve evinin yakınındaki yerlerle birlikte 20 noktaya sokak hayvanları için yem bırakıyor. Tokbey, pademiyle ve yavrulama dönemleri olması nedeniyle daha çok besleme yapıyor. Her gün sabah erken saatlerde aracının bagajına yüklediği yiyecekleri besleme noktalarına bırakan Gülden Tokbey, kedi ve köpekleri elleriyle besliyor. Tokbey, kısıtlama günlerinde aldığı özel izinle pandemi de sokak hayvanlarını beslemesini sürdürüyor.

"Her gün yollarda"
Emekli tekstil mühendisi 63 yaşındaki Gülden Tokbey, 10 yıldır Konyaltı Sahili Beach Park ve evinin yakınında sokak hayvanlarını beslediğini belirtti. Pandemi sürecinde aldığı izinle hayvanların beslemesine devam ettiğini dile getiren Tokbey, “100’e yakın kedi, 15 civarında da köpeğe her gün besleme yapıyorum. Hayvan sevgisinin içten gelmesi gerekiyor, bu masum canlıların bu dönemde bizlere daha çok ihtiyacı var. Bu iş birazda vicdan meselesi” dedi.

"Pandemide besleme önemli"
10 yıldır her gün aksatmadan otomobiliyle sokak hayvanlarına yiyecek dağıtmaya geldiğini ifade eden Tokbey, “Burada 20 evimin orda 5 nokta var yiyecek bıraktığım. Pandemi döneminde insanlarda fazla dışarı çıkamıyor. Havaların ısınmasının yanında bir çok canlı kedi ve köpek doğum yaptı. Her yerde yavru var onlara gizli mama bırakıyorum. Bu dönemde besleme yapmak çok daha önemli. Bu bölgedeki işletmelerde kapalı hayvanlar fazla yiyecek bulamıyor. O açığı kapatmak için ben bazen birkaç kez fazladan gelip besleme yapıyorum” diye konuştu.
Sokak hayvanları için her gün yollara düştüğünü ifade eden Gülden Tokbey, sağlığı yerinde olduğu sürece besleme yapmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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