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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AOSB Başanı Bahar, sanayiciler ve çalışanlar için aşı önceliği istedi

İHA

AOSB Başanı Bahar, sanayiciler ve çalışanlar için aşı önceliği istedi

Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, bir yıldan uzun bir süredir yüksek risk altında, kesintisiz olarak çalışan sanayiciler ile sanayi sektörü çalışanlarının aşılamada öncelikli gruplar arasına dahil edilmesi talebinde bulundu.
Stratejik öneme sahip mesleklerin birbiri ardına aşılamada öncelikli gruplar arasına alındığını ancak sanayiciler ile sanayi sektörü çalışanlarına öncelik tanınması için herhangi bir girişimde bulunulmadığına vurgu yapan Antalya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Ali Bahar, “Organize sanayi bölgelerindeki fabrikalarımız pandeminin başından itibaren hiç durmadılar. Ülkede çarklar durmasın diye 3 milyona yakın çalışanımız ya gece gündüz çalıştı ya kısa çalışma ödeneğine uğradı ya da ücretsiz izne çıktı, mağdur oldu. Sanayicilerimiz canını hiçe saydı. Yurtdışına gitti ihracat için, elinde çanta şu atmosferde ihracat yapmaya çalıştı, rekorlar kırdı” dedi.

“Fabrikalar deniz kıyısında değil”
Lobi gücü kuvvetli olan sektörlerin hızlı bir şekilde aşılamada öncelikli gruplar arasına dahil edildiğine dikkat çeken Başkan Bahar, “Karşı değiliz elbette ama söylemek de lazım, biliyoruz avukatlarımızın lobisi kuvvetlidir. Adliyelerin havadar olmaması nedeniyle öncelik aldılar. Peki soruyorum; bizim fabrikalarımız, servislerimiz, üretimhanelerimiz ve atölyelerimiz deniz kenarında mı yoksa dağlarda, ovalarda mı? Bizim çalışanlarımız depolarda, atölyelerde omuz omuza, üretim durmasın diye, canı pahasına çalışıyor. Sanayicilerimiz ülke ülke dolaşıyor” diye konuştu.

“Devletin elini bekliyoruz”
Sanayicilerin ve sektör çalışanlarının bir yıllık özverili bekleyişinin ardından aşıyı en çok hak eden meslek gruplarından biri olduğunu söyleyen Başkan Bahar, “Türkiye’de başta sağlık çalışanlarımız, devlet görevlileri ve 65 yaş üzerinden sonra aşıyı en çok hak eden kesim organize sanayi bölgeleri çalışanları ve iş insanları olmak üzere, sanayi çalışanları ve sanayicilerdir. Ben tüm organize sanayi bölgeleri yönetimleri adına bu konuda talepkar olmaya çalışıyorum. Devletimizi bu zor süreçte fedakar elini üretim yapan bizlere uzatmasını saygıyla bekliyorum” şeklinde konuştu.

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