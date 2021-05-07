Antalya'da FETÖ/PDY operasyonlarında yakalanan 8 şüpheli tutuklandı

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Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY’nin bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi için yürütülen çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, 345 Mayıs tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda haklarında yakalama kararı bulunan 8 şüpheli gözaltına alındı. 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan; A.Y. A.A., S.O., Ö.Ç., İ.Y., H.D., B.G. ve Y.Ş., emniyetteki ifade işlemlerinin sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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