Antalyaspor ile Trabzonspor 70. randevuda

Süper Lig’in 40. haftasında karşılaşacak olan Trabzonspor ile FT Antalyaspor, 70. kez birbirlerine rakip olacak.

Süper Lig’in 40. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan FT Antalyaspor, bu karşılaşmanın hazırlıklarını kamp yaptığı otelde tamamladı. Güney ekibi öğleden sonra özel uçakla Trabzon’a gidecek. Yarın Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde saat 20.30’da başlayacak karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen, Mustafa Savranlar ve Volkan Ahmet Narinç hakem üçlüsü yönetecek.

Zorlu karşılaşmada sakatlıkları bulunan Bahadır Öztürk, Serdar Gürler ve Drole forma giyemeyecek. Sakatlığı geçen Doğukan Sinik’in takımdaki yerini alması bekleniyor. Kırmızıbeyazlılar kalan iki maçından en iyi sonuçları alarak ligi tamamlamayı planlıyor.

Öte yandan iki takım bundan önce 69 kez birbirlerine rakip oldu. Bu maçlarda kırmızıbeyazlılar 13 galibiyet, 16 beraberlik ve 40 yenilgi aldı. Süper Lig'deki 49 maçta ise Antalyaspor, 8 galibiyet, 12 beraberlik ve 29 yenilgi elde etti.

Ligin ilk yarısındaki Antalya'daki karşılaşma 11'lik eşitlikle tamamlanmıştı.

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