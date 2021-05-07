Tramvay hattı turunç çiçeği kokacak

3. Etap Raylı Sistem güzergahında ağaçlandırma çalışması devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 3’ncü etap Raylı Sistem inşaatı devam ederken, çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarını sürdürüyor. Dumlupınar Bulvarı’na 550 turunç ağacının dikimi tamamlandı. 250 benjamin ağacının daha dikimi yapılıyor. 57 bin 800 metrekare peyzaj alanında ağaç dikiminin ardından mevsimlik bitkiler ve çalı dikimi ile 2 dikey bahçe yapılacak. Eş zamanlı birçok ekibin çalıştığı peyzaj düzenlemeleri kısa sürede tamamlanacak.



“Çiçek kokularına özlem duyuyoruz”

Dumlupınar Bulvarı’na ağaç diken ve can suyunu veren Başkan Muhittin Böcek, “Antalya deyince bir taraftan turizm bir taraftan tarım başkenti akla geliyor. Kepez’den aşağıya inmeye başladığınızda hemen narenciye çiçeğinin güzel kokusu gelir. Kendim uzunca yıllar narenciye bahçesiyle ilgilenen aynı zamanda aşısını yapan biriyim. Antalya’mızın imarla ilgili gelişmesiyle biraz o kokulara özlem duyuyoruz” dedi.



“Turunçgile önem veriyoruz”

Antalya’da üçüncü etap raylı sistem güzergahında 550 tane turunç ağacı dikildiğini belirten Başkan Muhittin Böcek, “Aslında son zamanlarda peyzaj düzenlemesinde çok değişik bitkiler ağaçlar var ama bu süreçte özellikle turunçgillere önem veriyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte Antalya’mızı turunçgillerin o güzel kokularıyla buluşturmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.