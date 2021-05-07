Semt pazarlarının açılması öncesi Antalya Hali'nde hareketlilik



Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)TAM kapanmada uzun süredir kapalı olan semt pazarları yarın yeniden açılıyor. Semt pazarları için pazarcı esnafının alışveriş yaptığı Antalya Hali'nde düne göre hareketlilik yüzde 40 arttı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm Türkiye'de 17 günlük tam kapanma kararı alındı. Bu kapsamda semt pazarlarının da kapatılmasıyla birlikte yaş sebze ve meyve hallerinde iş yükü bir anda düştü. Türkiye'nin dört bir yanına ve dünyanın 40'tan fazla ülkesine yaş sebze ve meyve gönderen Antalya Hali'nde cumartesi günü açılacak semt pazarları için hareketlilik yaşanıyor.

Sabah erken saatte toptancı haline gelen üreticiler ürünlerini komisyonculara bıraktı. Semt pazarında tezgah açmaya hazırlanan pazarcı esnafının toptancı halinde oluşturduğu yoğunluk nedeniyle ürünlerin büyük bölümü alındı.

Antalya Hali Komisyoncular Dernek Başkanı Hasan Ali Yılmaz, 24 saat içerisinde yaşanan hareketliliğe kendilerinin de şaşırdığını söyledi. Başkan Yılmaz, kapanma sürecinde satılamayan ürünlerin ne yazık ki çürüdüğü için çöpe döküldüğünü belirtti. Bazı süpermarketlerin semt pazarlarının kapalı olmasını fırsat bilerek ürünlerin fiyatını limit üstünde arttırdığını da belirten Başkan Yılmaz, "Yüzde 40 oranında hareketlilik yaşandı. Bunlar pazarcılardı ve sistemden çıkarılınca, markete yöneldi tüketici. Cumartesi günü semt pazarlarının açılması için adım atıldı. Sektörümüze olumlu yansıdı. Fiyatlar canlanmaya başladı" dedi.

SEMT PAZARLARI KAPANMASIN DİYE ÖNERİ

Semt pazarlarının yeniden kapanmaması için çözüm önerisi de sunan Yılmaz, "Semt pazarlarında sebze, meyve ve bakliyat alanlarında az sayıda pazar esnafına izin verilip gerekirse her gün semt pazarı kurulur. Hem insanlar mağdur olmaz hem de fiziki mesafe olunca virüsün yayılımının önüne geçilir" diye konuştu.

Toptancı haline sebze almak ve yarına hazırlanmak için gelen Emrah Akbulut, "8 gündür evdeyiz. Halde durum kötü. Maddi sıkıntılarımız var. Halde ürün bulamıyoruz. Çöpe dökülen ürünler 3-4 lira olmuş. 4-5 bin liralık kaybım var" dedi.

Halde kantar işiyle ilgilenen Engin Işık, semt pazarlarının açılacağı kararıyla birlikte hareketlilik başladığını söyledi. Semt pazarlarında bir karışıklık olacağını da tahmin ettiğini belirten Işık, "Çok alımlar oldu. Birçoğunun ürünleri elinde kalacak diye tahmin ediyorum. Çok kalabalık olacak" diye konuştu.DHA-Ekonomi Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR

2021-05-07 14:21:59



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