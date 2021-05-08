Ağa takılan caretta carettayı 'Tamam gülüm' diyerek kurtardı



Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde, tekneyle denizde balık avına çıkan Ömer Baydak ve arkadaşı, ağa dolanan caretta carettayı kurtardı. Bu sırada arkadaşının görüntülediği Baydak'ın 'Dur bir tanem, tamam gülüm' diye seslenmesi dikkat çekti. Baydak, denize bırakılan ağların tehdit olduğunu belirterek, "Sadece caretta carettalar değil insanlar ve çocuklar da takılabilir" dedi.

Serik'e Belek Mahallesi'nde amatör balıkçı Ömer Baydak ve arkadaşı Hakan Karaduman, tam kapanmadan birkaç gün önce tekneyle balık avlamak için denize açıldı. Bu sırada Baydak ve Karaduman, kıyıya yakın alanda denizde ağlara dolanan caretta carettayı fark etti. Tekneyle caretta carettaya yaklaşan Baydak, elindeki bıçak ile ağları parçalayarak, hayvanı kurtarıp, denize bıraktı. Bu sırada Hakan Karaduman da cep telefonu kamerasıyla görüntü çekti. Baydak'ın 'Dur bir tanem, tamam gülüm' diye seslenmesi, ilgi çekti.

'ÇOCUKLAR İÇİN DE TEHLİKE'

Amatör balıkçı Ömer Baydak, denize bırakılan ağların önemli tehdit olduğunu belirterek, "Belek'te amatör balıkçılık yapıyorum. Sürekli kıyılarımızda otel bölgelerinin önünde amatör balıkçılar ile fiber tekne balıkçıları ve su sporlarının ağ atmaları, misina ve ip ağı atmaları sonucu caretta carettalar bu ağlara takılıyor. Burası caretta caretta bölgesi. Yasaklardan önce bir arkadaşım ile balığa çıktığımızda caretta carettanın ağlarda çırpındığını görünce yanına yaklaştık hatta oraya yaklaşırken kendimizin de motoru ağlara takıldı. Uzun süre uğraştıktan sonra arkadaşımla caretta carettayı ağlardan kurtardık. Bu tür ağları sahile sıfır iskelelerin aralarına atıyorlar. Buralara ağ atılmaması lazım. Bu bizim en büyük kanayan yaramız. Ruhsatlı balıkçılar böyle acemilik yapmazlar. Amatör ve otel çalışanlarının bilinçsizce ağ atmalarından kaynaklanıyor. Sıkıntı bu. Buraların korunması lazım. Sadece caretta carettalar değil insanlar ve çocuklar da takılabilir. Arkadaşımla çıktığımızda kolunu ve hareketlerini gördük. Hemen yaklaştık. Ağ boynuna ve kollarının altına dolanmış. Yanımızda çok malzeme yoktu ama kurtardık. Belek bölgesinde bu tür ağların atılmasını istemiyoruz. O bölgelere amatörlerin ağ atmalarını istemiyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2021-05-08 11:35:38



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