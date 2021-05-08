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(Özel) Korona virüs savaşçıları 'Anneler Günü'nü çocuklarına hasret geçiriyor

İHA

(Özel) Korona virüs savaşçıları 'Anneler Günü'nü çocuklarına hasret geçiriyor

Antalya’nın Alanya ilçesinde korona virüs (Covid19) salgını ile mücadelenin fedakar kahramanları kadın doktorlar, Anneler Günü’nü çocuklarına duydukları özlemle mesai başında karşıladı.
Dünyayı etkisi altına alan Covid19'la mücadelede ön safta yer alan sağlık çalışanları, uzun süredir ailelerinden uzak yaşıyor. Kısıtlı izinlerle ailelerinden uzak kalarak koron virüs hastalarının tedavi edildiği birimde yoğun mesai harcayan sağlıkçılar, tüm zorluklara rağmen bu süreçteki başarılarıyla dikkat çekiyor. Bu süreçte en çok çocuklarına özlem duyan sağlık çalışanı anneler, hayatlarının belki de en zor Anneler Günü’nü geçiriyor.
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde branşlarının yanı sıra aynı zamanda Covid19 servisinde de görev yapan sağlık çalışanı anneler, yaşadığı zorlu süreci İhlas Haber Ajansı'na anlattı.

Doç. Dr. Keşkek :“Çalışırken diğer tarafından annelik bizi çok yordu”
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Nedime Şahinoğlu Keşkek, pandemi dönemi zorlu bir süreç geçirdiklerini aktardı. Keşkek, “Pandemi dönemi tüm dünya ve bizler içinde çok zor bir dönem oldu. Bu döneme alışmakta güçlük çektik. Bu dönemde herkes bir takım kısıtlamalara girdi ancak bizler doktor ve akdemiysen olarak sürekli çalışmak zorunda kaldık. Hem korona virüsten kendimizi korumaya çalıştık hem de onun içerisinde çalıştık. Göz hekimliği yaptım ve korona servisinde de çalışırken diğer tarafından annelik bizi çok yordu. Benimde 2 çocuğum var, onlar eve online eğitimde bir şey öğrenmeye çalışırken benim burada hastalarımla mücadele etmek büyük zorluk oldu. Akşamları birde evde öğretmenliği öğrenmek zorunda kaldık. Tüm annelerin Anneler Günü’nü kutluyorum özellikle bizim gibi hem çalışmak zorunda hem de çocuklarına bakmak olanların” dedi.

Dermatoloji Uzmanı Evliyeoğlu: “Bu dönem öğretmenlerimizin değerini daha iyi anladık”
Dermatoloji Uzmanı Dr. Deniz Evliyeoğlu, ülke olarak sağlık alanında önemli bir savaş verdiklerini belirterek, “ Doktorluk da kutsal bir meslek. Bu nedenle gerektiğinin de özel hayatımızı ve sağlığımızı 2’inci plana atabiliyoruz. Aynı zaman da da anneysek sorumluluklarımız 1 kat daha artıyor. Çünkü annelikte doktorlukta hata kabul etmeyen 2 alan. Bu pandemi döneminde hastaneden eve her gittiğimde enfeksiyon açısından çocuğuma bir risk taşır mıyım diye endişe yaşadım. Çocuklarımız ise alışmadığı online eğitimle biraz zorlandılar. Bu dönem öğretmenlerimizin değerini daha iyi anladık. Evde tahtasıyla sırasıyla küçük bir sınıf oluşturduk. Mümkün olduğunca ona derslerinde destek olmaya çalıştım. Mutlaka eksiklerimiz olmuştur. Bu şekilde anne olmak her zaman zor. Anne ve doktor olmaktan hiçbir zaman pişman olmadım. Umarım gelecekte de anne ve kadının değerinin bulduğu dünya bizi bekler. Herkesin anneler günün kutluyorum” diye konuştu.

Kadın Hastalıkları Uzmanı Çimşir:“Bütün güçlü kadınların özellikle çalışan annelerin Anneler Günü kutlu olsun”
Kadın Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Meral Tuğba Çimşir de şunları söyledi: “Korona virüsün hayatımıza girmesiyle birlikte hem anne olmak hem de çalışan hekim olmak gerçekten zorlu bir süreçti. Bu içerisinde yeni bebeklerinin doğumuna şahitlik ettik. Evimizin yolunu tutarken ise korona virüs korkusu her zaman içimizde acaba taşır mıyız diye. Ama evlerimizde çocuklarımızla birlikte olmak ve onlarla zaman geçirmek hem bir korku hem de bir keyif oldu. Salgınla birlikte mücadele ederken de yeni bebeklerin doğumuna şahitlik ediyoruz. Daha sonra eve gidip kendi çocuklarımızı kucaklamak bizi çok büyük mutluluk veriyor. Onlara hastanede bulunan ortamı da anlatıyorum. ‘Bak annecim yeni bebekler doğdu’, ‘Onlar da sizin gibi büyücekler ve anneleriyle güzel vakit geçirecekler’ gibi şeyler de söylüyorum çocuklarıma. Bizim için hem endişe hem de çocuklarımızın büyüdüğünü fark edebilmek adına güzel bir süreç oldu. Bütün güçlü kadınların özellikle çalışan annelerin Anneler Günü kutlu olsun.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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