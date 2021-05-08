Antalya'da ilk bal hasadını yapan arıcılardan, aracı tepkisi Narenciye balı hasadı yapan arıcılar, aracıların kendilerinden daha fazla kazanmasından dert yandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da ilk bal hasadını yapan arıcılardan, aracı tepkisi Narenciye balı hasadı yapan arıcılar, aracıların kendilerinden daha fazla kazanmasından dert yandı

İHA

Antalya'da ilk bal hasadını yapan arıcılardan, aracı tepkisi Narenciye balı hasadı yapan arıcılar, aracıların kendilerinden daha fazla kazanmasından dert yandı

Antalya’nın Kumluca ilçesinde narenciye (portakal) balı hasadı yapan Ordulu arıcılar, Güneydoğu bölgesine gitmek için hazırlanıyor. İlk bal hasadını yapan arıcılar, aracıların kendilerinin daha fazla kazanmasına tepki gösterdi.
Türkiye'nin çeşitli illerinden gezginci arıcılara ev sahipliği yapan Antalya'nın Kumluca ilçesinde ilk bal hasadı başladı. 45 50 yıllık tecrübeli arıcılar, yaz mevsimini Güneydoğu ve Doğu Anadolu’da geçirirken , güz mevsimini Ege Bölgesinde, kış mevsimini de Akdeniz bölgesinde geçiriyor.
Yıllık 500 tona yakın bal hasadı yaptıklarını belirten arıcılar, her şeye rağmen ürettikleri balı istedikleri fiyata satamamaktan dert yandı. Bal üreticileri, arıları bir bölgeden başka bölgeye nakil etmenin ise çok masraflı bir iş olduğunu dile getirdi.
40 yıldan beri arıcılık yaptığını belirten Yaşar Vural (56), “İlkbaharı Kumluca’da geçiriyoruz. Ondan sonra Muş, Diyarbakır tarafına geçiyoruz. Oradan doğu bölgelerimizi dolaşıyoruz. Hakkari, Erzurum, hangi taraf olursa, o doğuda yukarılara çıkınca belli oluyor. Doğudan çam balı almak için Marmaris’e geçiyoruz. Marmaris’te çam balını aldıktan sonra 10 veya 11 ayda tekrar Antalya Kumluca yöresine geliyoruz. Arılarımızın ilkbahara kadar Kumluca’da bakımını yapıyoruz. Kışlık olarak burada kalıyoruz. Narenciye balını alıp tekrar doğuya devam ediyoruz. Arıcılar olarak sıkıntı yaşıyoruz. Sahip çıkılmıyor. Bal satılmıyor. Bedava satılıyor. Satılsa da masrafımız çıkmıyor. Mağdur durumdayız. Bankalardan kredi kullanarak arıcılık yapıyoruz. Bizden 25 TL ye alıyorlar. Perakende satanlar 45 50 den satıyor. Yani bizden iyi para kazanıyorlar” dedi.
Marmaris’ten Kumluca’daki ailesinin yanına bal hasadı için yardıma gelen Eylem Çelik, “Babam vefat ettikten sonra annem kardeşimle birlikte arıcılık yapıyor. Onlara destek olmak için hem de gezmek için yardıma geldim. Hasat zamanı için yardıma geldim” diye konuştu.

"Tenekesi 490 lira"
45 yıllık arıcılık yapan İlhan Akçın (57)ise, “ En düşük şartlarda balın tenekesi 800 TL ye satılsın ki arıcı bir şeyler kazansın. Teneke 28 kilo geliyor. Bal tüccarlarının teneke başı verdiği fiyat 490 lira. Bu arıcı bir teneke balı 490 liraya satıp ta para kazanamaz. Arıcı çok zor durumdadır. Masraf çok ağır. Kumluca’dan doğu bölgelere bir kamyon arının nakliyesi 10 bin liradır. Arıcı zor durumda, bir teneke bal 500 liraya giderse bu arıcı nasıl para kazanacak. Bu arıcıya bir sahip çıkılması lazım”ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Alanya’da pazar yerleri kontrollü bir şekilde açıldı
YEREL HABERLER Alanya’da pazar yerleri kontrollü bir şekilde açıldı
Muratpaşa Belediyesinden, semt pazarlarına sıkı kontrol
YEREL HABERLER Muratpaşa Belediyesinden, semt pazarlarına sıkı ...
Antalya pazarlarında alışveriş hareketliliği
YEREL HABERLER Antalya pazarlarında alışveriş hareketliliği
(Özel) Korona virüs savaşçıları 'Anneler Günü'nü çocuklarına hasret geçiriyor
YEREL HABERLER (Özel) Korona virüs savaşçıları 'Anneler Günü'nü ...
Başkan Böcek’ten, sağlık çalışanlarına Anneler Günü çiçeği
YEREL HABERLER Başkan Böcek’ten, sağlık çalışanlarına Anneler Günü ...
Antalya’da tam kapanmanın ilk pazar alışverişinde şaşırtan görüntü Daha önce adım atılamayacak kadar yoğunluğun oluştuğu pazarda az sayıda esnaf ve vatandaşın olduğu görüldü Polis ve zabıtanın sıkı denetim gerçekleştirdiği pazarın açılışını esnaf ve vatandaşlar olumlu karşıladı
YEREL HABERLER Antalya’da tam kapanmanın ilk pazar alışverişinde ...
Katilini traş etmiş Antalya'da bıçaklanarak öldürülen Özbek gencin cenazesi ortada kaldı Özbek gencin katilini, traş ederken çektiği anların videosu ortaya çıktı Bir diğer videoda yeni baba olan Özbek gencin, oğlunu sevip kundakladığı görüldü
YEREL HABERLER Katilini traş etmiş Antalya'da bıçaklanarak öldürülen ...
Büyükşehir Korkuteli Sülekler’e kapalı devre sulama sistemi kuruyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Korkuteli Sülekler’e kapalı devre sulama ...
Ağa takılan caretta carettayı 'Tamam gülüm' diyerek kurtardı
YEREL HABERLER Ağa takılan caretta carettayı 'Tamam gülüm' diyerek ...
Yüzlerce otele ev sahipliği yapan Kundu' da sessizlik hakim Gözde turizm merkezi tarihinin en sakin günlerini yaşıyor
YEREL HABERLER Yüzlerce otele ev sahipliği yapan Kundu' da sessizlik ...
Turfanda kiraz, 50 liradan alıcı buluyor
YEREL HABERLER Turfanda kiraz, 50 liradan alıcı buluyor
Covid yoğun bakım çalışanı Burcu, 1 yıldır oğluna sarılamıyor
YEREL HABERLER Covid yoğun bakım çalışanı Burcu, 1 yıldır oğluna ...
Motosikletli kurye park halindeki otobüse çarpıp yaralandı
YEREL HABERLER Motosikletli kurye park halindeki otobüse çarpıp ...
Yemek siparişi götüren kurye, park halindeki otobüse çarptı Yaralanan kurye, hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Yemek siparişi götüren kurye, park halindeki otobüse ...
Başkan Yücel personeliyle bayramlaştı
YEREL HABERLER Başkan Yücel personeliyle bayramlaştı
Jandarmadan sağlık çalışanlarına ve vatandaşlara çiçek
YEREL HABERLER Jandarmadan sağlık çalışanlarına ve vatandaşlara ...
Şehit babası Halil Kılıç vefat etti
YEREL HABERLER Şehit babası Halil Kılıç vefat etti
Alanya'da kısıtlamada turistler plajlara akın etti
YEREL HABERLER Alanya'da kısıtlamada turistler plajlara akın etti
Muhtarlar aşılanlaya başladı
YEREL HABERLER Muhtarlar aşılanlaya başladı
Akdeniz Üniversitesi’nin Aksu ilçesindeki arazisi havadan takip altında
YEREL HABERLER Akdeniz Üniversitesi’nin Aksu ilçesindeki arazisi ...
Güneşli ve sıcak havanın tadını turistler çıkardı
YEREL HABERLER Güneşli ve sıcak havanın tadını turistler çıkardı
Örnek traktör sürücülerine reflektör hediyesi
YEREL HABERLER Örnek traktör sürücülerine reflektör hediyesi
Alanya’nın yeni prestij caddesinde asfalt çalışmasına başlandı
YEREL HABERLER Alanya’nın yeni prestij caddesinde asfalt çalışmasına ...
Ulus Mahallesi’nin yağmur suyu sorunu çözülüyor
YEREL HABERLER Ulus Mahallesi’nin yağmur suyu sorunu çözülüyor