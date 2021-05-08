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Bıçaklanarak öldürülen Özbek genç, yeni doğan bebeğini son kez kundaklamış

DHA

Bıçaklanarak öldürülen Özbek genç, yeni doğan bebeğini son kez kundaklamış


Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Nurettin Taşgın (48) ve O.K. (44) ile aralarında çıkan tartışmada dövülüp, bıçaklanarak öldürülen Özbekistan uyruklu Akhroljon Khalimov'un (29), olaydan kısa süre önce birlikte yaşadığı Endonezyalı Nı Nyoman Nik Somanadi'nin (36) dünyaya getirdiği bebeğini kundaklarken görüntüleri ortaya çıktı. Akhroljon Khalimov ile katil zanlısı Nurettin Taşgın'ın yakın arkadaş oldukları belirtildi.
Olay, çarşamba gecesi Manavgat'ın Side Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Bir otelin SPA bölümünde çalışan Özbekistan uyruklu Akhroljon Khalimov ile komşuları Nurettin Taşgın ve O.K. arasında, birlikte alkol aldıkları sırada tartışma çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Khalimov, Nurettin Taşgın tarafından evinin yanında göğsünden bıçaklandı.
Çevredekilerin çağırdığı ambulansla bir özel hastaneye götürülen Khalimov, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Akhroljon Khalimov'un cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma ekipleri Nurettin Taşgın ve O.K.'yi gözaltına aldı.
1 KİŞİ TUTUKLANDI
Şüpheliler, karakoldaki işlemlerinin ardından Manavgat Adliyesi'ne getirildi. Cumhuriyet savcısı tarafından tutuklanmaları istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Nurettin Taşgın 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı, O.K. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
CENAZESİ ORTADA KALDI
Akhroljon Khalimov'un birlikte yaşadığı Endonezyalı arkadaşı Nı Nyoman Nik Somanadi'nin, özel bir hastanede kısa süre önce 'Ömer Ramazan' adını verdikleri bir oğlu dünyaya geldi. Türkçe ve İngilizce bilmeyen Somanadi, Endonezya konsolosluğunu arayarak bilgi verdiğini ve konsolosluk görevlilerinin perşembe günü kendisini ziyarete geldiğini söyledi. Salgın nedeniyle Akhroljon Khalimov'un çalışamadığını ve ekonomik olarak zor durumda olduklarını ifade eden Somanadi, çok az ve zor konuştuğu Türkçesiyle, "Ben oğlum Ömer Ramazan'ı da alarak ülkeme döneceğim. Konsolosluk bürokratik işlemlerimi halledecek ama uçak bileti için yardıma ihtiyacım var" dedi.
'ÖZBEKİSTAN'A GÖNDERİLEMEZSE, KİMSESİZLER MEZARLIĞINA GÖMÜLECEK'
Akhroljon Khalimov'un annesinin çok uzun zamandır oğlunu görmediğini, İstanbul'da kaçak olarak yaşayan bir ablası olduğunu, onun da cenazeyi almaya gelmeyeceğini söyleyen Somanadi, "Ablasıyla konuştum. Annesi oğlunu son bir defa görmek istiyormuş. Ama ekonomik olarak çok kötü durumdalar. Akhroljon Khalimov'un cenazesi Özbekistan'a gönderilemezse, 15 gün sonra burada kimsesizler mezarlığına gömülecek. Bir annenin son dileğinin yerine getirilmesi için yetkililerden yardım istiyoruz" diye konuştu.
YAKIN ARKADAŞLARMIŞ
Bu arada öldürülen Akhroljon Khalimov ile Nurettin Taşgın'ın çok yakın arkadaş oldukları öğrenildi. Salgın nedeniyle çalışamayan ikilinin sık sık bir araya geldiği belirtildi. Akhroljon Khalimov'un geçen ay saç tıraşı olan Nurettin Taşgın'ın cep telefonuyla videosunu çektiği görüntü de ortaya çıktı. Videoda, evinin ortasında sandalyede oturan Nurettin Taşgın'ın etrafında dolanan Akhroljon Khalimov'un 'Gerçek Amerikan tıraşı budur' dediği duyuldu.
BEBEĞİNİ KUNDAKLAMIŞ
Endonezyalı arkadaşı Nı Nyoman Nik Somanadi´nin de 12 gün önce doğan bebeği Ömer Ramazan'ı Khalimov'un kundaklarken videosunu çekerek sosyal medyada paylaştığı görüldü. Videoda, bebeğin altını değiştiren Akhroljon Khalimov'un ardından kundakladığı ve öptüğü görüntüler yer aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN
2021-05-08 13:58:47

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