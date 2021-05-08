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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da Emin Bayrakçı (52) kaldığı pansiyonda ölü bulundu.

Olay, saat 13.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi 461 Sokak´taki bir pansiyonda meydana geldi. Yaklaşık 20 gündür pansiyonda kalan Emin Bayrakçı odasından çıkmayınca pansiyon görevlisi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Pansiyona gelip odaya giren ekipler, Bayrakçı'nın 3 gün önce öldüğünü belirledi.

Bayrakçı'nın cenazesi yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu´na kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2021-05-08 14:38:04



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