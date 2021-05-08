2 aşı adayı, 3 kit ve 1 ilaç için destek bekliyorlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2 aşı adayı, 3 kit ve 1 ilaç için destek bekliyorlar

DHA

2 aşı adayı, 3 kit ve 1 ilaç için destek bekliyorlar


Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)TÜRKİYE Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Biyoteknoloji Enstitüsü Aşı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tarlan Mammedov, Akdeniz Üniversitesi'nde (AÜ) bitki yapraklarından üretilen 2 koronavirüs aşı adayı, 1 ilaç ve 3 kit geliştirdiklerini açıkladı. Prof. Dr. Mammedov, insanlar üzerindeki denemelerde güzel sonuçlar elde ettiklerini belirterek, aşı firmalarından destek beklediklerini söyledi.
AÜ Ziraat Fakültesi Enzim ve Mikrobiyal Biyoteknoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tarlan Mammedov ile 20 kişilik ekibi, koronavirüs aşı çalışmasında sona geldi. 3 laboratuvar, 1 iklim odasında 'Transient Bitki Ekspresyon Sistemi' kullanarak, yeni nesil aşı çalışmalarını gerçekleştiren Prof. Dr. Mammedov, bir tür tütün bitkisi olan Nicotiana Benthamiana'nın, iklim odasında 22-24 derecede yüzde 50-60 nem seviyesinde özel formülasyon içeren gübrelerle yetiştirilerek belli büyüklüğe ulaşmasını sağladıklarını anlattı. Bitkiye, yeniden düzenleme yapılıp bitki yaprağının içine solüsyon verilerek yapraklarından protein ürettiklerini aktaran Prof. Dr. Tarlan Mammedov, gerekli analizler sonucunda başarılı 2 aşı adayı ürettiklerini kaydetti. Aşının yanı sıra ilaç ve kit çalışmalarında da sona geldiklerini anlatan Prof. Dr. Mammedov, protein içerikli üretilen 2 aşı adayı, ilaç ve 3 kiti hastalar üzerinde denediklerini açıkladı. Geliştirilen ürünlerden güzel sonuçlar elde ettiklerini aktaran Prof. Dr. Mammedov, aşı firmalarından destek beklediklerini söyledi.
YEŞİL BİTKİ YAPRAKLARINDAN GELİŞTİRİLDİ
Prof. Dr. Tarlan Mammedov, geliştirdikleri 2 aşı adayının testlerini hayvanlar üzerinde tamamladıklarını ve güzel sonuçlar elde ettiklerini belirterek, "Ayrıca 3 kit geliştirdik. Bu kitler, koronavirüs hastalarında antikor seviyesinin tayin edilmesi için çok önemli. Bu kitler Türkiye'ye dışardan geliyor. Bu kiti 50 koronavirüs hastası üzerinde denedik. Diğer kitlerle karşılaştırıp aynı sonuçları aldık. Buna ek olarak mühim bir ilaç geliştirdik. Bizim ürettiğimiz ilaçlar protein temelli. SARS2 virüsünün bedenimize dahil olmasına yardım eden ACE2 enzimidir. Bu enzimi bitki yapraklarında ürettik. Bu insan vücudunda çok önemli bir fonksiyon taşır. Eğer virüs tarafından ACE2 tarafından bağlanırsa vücutta birçok problem başgösterir. Hastalık oluşur. Onun için biz ACE2 enzimini, 1 kilogram bitki yaprağından üretebildik. Bu virüsün insan vücuduna geçmesini engelliyor" diye konuştu.
İlaç, aşı ve kitlerle güzel sonuçlar elde ettiklerini aktaran Prof. Dr. Tarlan Mammedov, "Şimdi ilaç şirketlerinden destek bekliyoruz" dedi.DHA-Sağlık Türkiye-Antalya Aslı DURAN
2021-05-08 14:49:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Pansiyonda ölü bulundu
YEREL HABERLER Pansiyonda ölü bulundu
Kadavradan rahim nakilli Derya Sert'in ilk Anneler Günü heyecanı
YEREL HABERLER Kadavradan rahim nakilli Derya Sert'in ilk Anneler ...
Antalya pazarlarında alışveriş hareketliliği (2)
YEREL HABERLER Antalya pazarlarında alışveriş hareketliliği (2)
Kaza yapan araçlar sulama kanalına uçtu: 3 yaralı Araçların çarpışma anı bir evin güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Kaza yapan araçlar sulama kanalına uçtu: 3 ...
86 yaşındaki kadın 100 lira için vahşice öldürülmüş
YEREL HABERLER 86 yaşındaki kadın 100 lira için vahşice öldürülmüş
Bıçaklanarak öldürülen Özbek genç, yeni doğan bebeğini son kez kundaklamış
YEREL HABERLER Bıçaklanarak öldürülen Özbek genç, yeni doğan ...
Antalya'da ilk bal hasadını yapan arıcılardan, aracı tepkisi Narenciye balı hasadı yapan arıcılar, aracıların kendilerinden daha fazla kazanmasından dert yandı
YEREL HABERLER Antalya'da ilk bal hasadını yapan arıcılardan, aracı ...
Alanya’da pazar yerleri kontrollü bir şekilde açıldı
YEREL HABERLER Alanya’da pazar yerleri kontrollü bir şekilde açıldı
Muratpaşa Belediyesinden, semt pazarlarına sıkı kontrol
YEREL HABERLER Muratpaşa Belediyesinden, semt pazarlarına sıkı ...
Antalya pazarlarında alışveriş hareketliliği
YEREL HABERLER Antalya pazarlarında alışveriş hareketliliği
(Özel) Korona virüs savaşçıları 'Anneler Günü'nü çocuklarına hasret geçiriyor
YEREL HABERLER (Özel) Korona virüs savaşçıları 'Anneler Günü'nü ...
Başkan Böcek’ten, sağlık çalışanlarına Anneler Günü çiçeği
YEREL HABERLER Başkan Böcek’ten, sağlık çalışanlarına Anneler Günü ...
Antalya’da tam kapanmanın ilk pazar alışverişinde şaşırtan görüntü Daha önce adım atılamayacak kadar yoğunluğun oluştuğu pazarda az sayıda esnaf ve vatandaşın olduğu görüldü Polis ve zabıtanın sıkı denetim gerçekleştirdiği pazarın açılışını esnaf ve vatandaşlar olumlu karşıladı
YEREL HABERLER Antalya’da tam kapanmanın ilk pazar alışverişinde ...
Katilini traş etmiş Antalya'da bıçaklanarak öldürülen Özbek gencin cenazesi ortada kaldı Özbek gencin katilini, traş ederken çektiği anların videosu ortaya çıktı Bir diğer videoda yeni baba olan Özbek gencin, oğlunu sevip kundakladığı görüldü
YEREL HABERLER Katilini traş etmiş Antalya'da bıçaklanarak öldürülen ...
Büyükşehir Korkuteli Sülekler’e kapalı devre sulama sistemi kuruyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Korkuteli Sülekler’e kapalı devre sulama ...
Ağa takılan caretta carettayı 'Tamam gülüm' diyerek kurtardı
YEREL HABERLER Ağa takılan caretta carettayı 'Tamam gülüm' diyerek ...
Yüzlerce otele ev sahipliği yapan Kundu' da sessizlik hakim Gözde turizm merkezi tarihinin en sakin günlerini yaşıyor
YEREL HABERLER Yüzlerce otele ev sahipliği yapan Kundu' da sessizlik ...
Turfanda kiraz, 50 liradan alıcı buluyor
YEREL HABERLER Turfanda kiraz, 50 liradan alıcı buluyor
Covid yoğun bakım çalışanı Burcu, 1 yıldır oğluna sarılamıyor
YEREL HABERLER Covid yoğun bakım çalışanı Burcu, 1 yıldır oğluna ...
Motosikletli kurye park halindeki otobüse çarpıp yaralandı
YEREL HABERLER Motosikletli kurye park halindeki otobüse çarpıp ...
Yemek siparişi götüren kurye, park halindeki otobüse çarptı Yaralanan kurye, hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Yemek siparişi götüren kurye, park halindeki otobüse ...
Başkan Yücel personeliyle bayramlaştı
YEREL HABERLER Başkan Yücel personeliyle bayramlaştı
Jandarmadan sağlık çalışanlarına ve vatandaşlara çiçek
YEREL HABERLER Jandarmadan sağlık çalışanlarına ve vatandaşlara ...
Şehit babası Halil Kılıç vefat etti
YEREL HABERLER Şehit babası Halil Kılıç vefat etti