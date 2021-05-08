Kemer Belediyesinden semt pazarlarına sıkı denetim

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kemer Belediyesinden semt pazarlarına sıkı denetim

İHA

Kemer Belediyesinden semt pazarlarına sıkı denetim

Kemer Belediyesi, son yayınlanan genelge sonrası pazar yerlerinde tedbirlerini aldı.
Tam kapanma sürecinde kapalı olan pazar yerlerinin son genelgeyle tekrar açılması dolayısıyla vatandaşlar pazar yerlerinde yoğunluk oluşturdu. İlçede kurulan pazar yerlerinde gerekli tüm önlemleri alan Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, HES kodu uygulamasının yanı sıra pazar girişlerinde vatandaşların ateşini ölçüp, ücretsiz maske dağıttı. Bugün ve 15 Mayıs 2021 Cumartesi günü, açık olacak olan Beldibi, Göynük, Çamyuva, Tekirova, Kuzdere, Arslanbucak, Çıralı ve Kemer sebze pazarlarında da tüm önlemlerin alınacağı ve vatandaşların rahatlıkla pazar alışverişlerini yapabilecekleri belirtildi.
Öte yandan pazar yerinde alışveriş yaparken cüzdanını kaybeden bir kadın, zabıta ekiplerinden yardım istedi. Ekipler, kısa sürede kaybolan cüzdanı bularak kadına teslim etti.
"Önlemlerimizi aldık"
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, "Tam kapanma sürecinde kapalı olan pazar yerleri, son genelgeyle tekrar açıldı. Vatandaşlarımız pazar ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Biz belediye olarak tüm önlemleri aldık ve kontrolleri sağladık. Üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Halkımız da pandemi konusunda tüm tedbirlere uyarsa bu işin üstesinden geliriz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Yazıcı, semt pazarlarını inceledi Antalya Valisi Ersin Yazıcı: "Halkımız memnun, pazarcılar memnun" "Evde kalan insanlarımızın adalet duygusu zedelenmesin diye denetimlerimizi ısrarla devam ettireceğiz"
YEREL HABERLER Vali Yazıcı, semt pazarlarını inceledi Antalya Valisi ...
Konakladığı pansiyon odasında ölü bulundu
YEREL HABERLER Konakladığı pansiyon odasında ölü bulundu
'Kilo veremeyen kadınlarda polikistik over sendromu araştırılmalı'
YEREL HABERLER 'Kilo veremeyen kadınlarda polikistik over sendromu ...
2 aşı adayı, 3 kit ve 1 ilaç için destek bekliyorlar
YEREL HABERLER 2 aşı adayı, 3 kit ve 1 ilaç için destek bekliyorlar
Pansiyonda ölü bulundu
YEREL HABERLER Pansiyonda ölü bulundu
Kadavradan rahim nakilli Derya Sert'in ilk Anneler Günü heyecanı
YEREL HABERLER Kadavradan rahim nakilli Derya Sert'in ilk Anneler ...
Antalya pazarlarında alışveriş hareketliliği (2)
YEREL HABERLER Antalya pazarlarında alışveriş hareketliliği (2)
Kaza yapan araçlar sulama kanalına uçtu: 3 yaralı Araçların çarpışma anı bir evin güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Kaza yapan araçlar sulama kanalına uçtu: 3 ...
86 yaşındaki kadın 100 lira için vahşice öldürülmüş
YEREL HABERLER 86 yaşındaki kadın 100 lira için vahşice öldürülmüş
Bıçaklanarak öldürülen Özbek genç, yeni doğan bebeğini son kez kundaklamış
YEREL HABERLER Bıçaklanarak öldürülen Özbek genç, yeni doğan ...
Antalya'da ilk bal hasadını yapan arıcılardan, aracı tepkisi Narenciye balı hasadı yapan arıcılar, aracıların kendilerinden daha fazla kazanmasından dert yandı
YEREL HABERLER Antalya'da ilk bal hasadını yapan arıcılardan, aracı ...
Alanya’da pazar yerleri kontrollü bir şekilde açıldı
YEREL HABERLER Alanya’da pazar yerleri kontrollü bir şekilde açıldı
Muratpaşa Belediyesinden, semt pazarlarına sıkı kontrol
YEREL HABERLER Muratpaşa Belediyesinden, semt pazarlarına sıkı ...
Antalya pazarlarında alışveriş hareketliliği
YEREL HABERLER Antalya pazarlarında alışveriş hareketliliği
(Özel) Korona virüs savaşçıları 'Anneler Günü'nü çocuklarına hasret geçiriyor
YEREL HABERLER (Özel) Korona virüs savaşçıları 'Anneler Günü'nü ...
Başkan Böcek’ten, sağlık çalışanlarına Anneler Günü çiçeği
YEREL HABERLER Başkan Böcek’ten, sağlık çalışanlarına Anneler Günü ...
Antalya’da tam kapanmanın ilk pazar alışverişinde şaşırtan görüntü Daha önce adım atılamayacak kadar yoğunluğun oluştuğu pazarda az sayıda esnaf ve vatandaşın olduğu görüldü Polis ve zabıtanın sıkı denetim gerçekleştirdiği pazarın açılışını esnaf ve vatandaşlar olumlu karşıladı
YEREL HABERLER Antalya’da tam kapanmanın ilk pazar alışverişinde ...
Katilini traş etmiş Antalya'da bıçaklanarak öldürülen Özbek gencin cenazesi ortada kaldı Özbek gencin katilini, traş ederken çektiği anların videosu ortaya çıktı Bir diğer videoda yeni baba olan Özbek gencin, oğlunu sevip kundakladığı görüldü
YEREL HABERLER Katilini traş etmiş Antalya'da bıçaklanarak öldürülen ...
Büyükşehir Korkuteli Sülekler’e kapalı devre sulama sistemi kuruyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Korkuteli Sülekler’e kapalı devre sulama ...
Ağa takılan caretta carettayı 'Tamam gülüm' diyerek kurtardı
YEREL HABERLER Ağa takılan caretta carettayı 'Tamam gülüm' diyerek ...
Yüzlerce otele ev sahipliği yapan Kundu' da sessizlik hakim Gözde turizm merkezi tarihinin en sakin günlerini yaşıyor
YEREL HABERLER Yüzlerce otele ev sahipliği yapan Kundu' da sessizlik ...
Turfanda kiraz, 50 liradan alıcı buluyor
YEREL HABERLER Turfanda kiraz, 50 liradan alıcı buluyor
Covid yoğun bakım çalışanı Burcu, 1 yıldır oğluna sarılamıyor
YEREL HABERLER Covid yoğun bakım çalışanı Burcu, 1 yıldır oğluna ...
Motosikletli kurye park halindeki otobüse çarpıp yaralandı
YEREL HABERLER Motosikletli kurye park halindeki otobüse çarpıp ...