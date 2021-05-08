Kilosu 60 kuruşa düşen salatalık, pazarda 8 liradan alıcı buldu



Alparslan ÇINARTolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)SEMT pazarlarının kapalı olduğu dönemde fiyatı 60 kuruşa kadar düşen salatalık, tezgahta kilosu 8-10 lira arasında alıcı buldu. Salatalığı yüksek fiyatlarıyla biber ve kabak takip etti.

17 günlük tam kapanma döneminde semt pazarları da kapalı olunca sebze ve meyveler toptancı halinde kaldı. Örtü altı üretim merkezi Antalya'dan dünyanın 40 ülkesiyle Türkiye'nin dört bir yanına sebze ve meyve gönderilen toptancı halinde sebze meyveler çürümeye kaldı. Alıcı olmadığı için salatalık 60 kuruşa kadar düşerken, kabak ve biberinde bir anda fiyatı dip yaptı. Çürüyen salatalıklar geçen haftalarda çöpe dökülürken bugün pazarda fiyatı yüksek olan ürünler arasında yer aldı. 8-10 lira arasında değişen kilo fiyatı nedeniyle salatalık almak isteyen bir vatandaş duruma tepki gösterirken kabak ve biberin de fiyatları 8-10 lira arasında değişti.

'SALATALIK BİZDEN ÖC ALIYOR'

Salatalık ve biber satın alan Kahraman Yıldırım, "Hallerde ürünler çöpe döküldü. Salatalık elde kalınca çiftçi çöpe döktü biberi de kabağı da. Çiftçinin ayakta tutulması lazım" dedi.

Halde tezgah açan Mustafa Çağıl, "Şu aylara göre fiyatlar normal. Salatalık şu anda bizden öcünü alıyor. O günlerde alıcı azdı ve fiyatı düşmüştü. Şu anda her yerde pazar var ve talep çok ürün az. Fiyatı o yüzden arttı. 810 lira arasında satılıyor" diye konuştu.

HALDEKİ SON FİYATLAR

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin paylaştığı verilere göre toptancı halinde sebze ve meyvenin en yüksek kilogram fiyatı ise şöyle sıralandı:

Dolmalık biber 4.40 TL, çarliston biber 3.80 TL, sivri biber 4 TL, domates 5 TL, salatalık 2.2 TL, kabak 2.90 TL, patates 2 TL, patlıcan 4.20 TL, soğan 1.50 TL.DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINARTolga YILDIRIM

2021-05-08 16:21:29



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