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Yerleşik Rusların akın ettiği pazarda metrelerce HES kuyruğu Kuyruk havadan görüntülenirken, pazara rağbet büyük oldu

İHA

Yerleşik Rusların akın ettiği pazarda metrelerce HES kuyruğu Kuyruk havadan görüntülenirken, pazara rağbet büyük oldu

Antalya’da 17 günlük tam kapanma dönemindeki ilk pazar alışverişinde, yerleşik Rusların bulunduğu pazarda oluşan metrelerce HES kuyruğu havadan görüntülendi. Pazarda oluşan yoğunluksa dikkat çekerken, polis ve zabıta ekipleri sık sık sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu.
İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Pazar Yerleri” konulu genelge sonrası, tam kapanma dönemindeki ilk pazar alışverişleri bugün tüm Türkiye genelinde gerçekleşmeye başladı. 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen Cumartesi günleri 10.0017.00 saatleri arasında açılacak pazar yerlerinde vatandaşlar, kendi ikametgahlarına bağlı mahallelerde kurulmuş pazarlara gidebiliyor.

Metrelerce kuyruk oluştu
Antalya’da ise yabancı uyruklu Türk vatandaşlarının yaşadığı Liman Mahallesi’ndeki Kapalı Semt Pazarı’nda yoğunluk oluştu. Genellikle yerleşik Rus vatandaşlarının tercih ettiği pazarın girişlerinde denetim sıkı tutuldu. HES kodunun sorgulandığı pazarda yaklaşık 100 metrelik bir kuyruk oluştu. Havadan görüntülenen kuyruktaki yoğunluk için polis ve zabıta ekipleri sık sık sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu. Pazarın içerisinde ise oluşan doluluk göze çarparken, ekipler zaman zaman iki kapıdan yapılan girişleri durdurmak zorunda kaldı.

“Kendi halkımızdan çok yabancı var”
Oluşan yoğunluk bazı vatandaşların tepkisine neden oldu, esnafları da şaşırttı.
Ali Akkaya, “Genelde içeride Ruslar var. Kendi halkımızdan çok dışarıdaki yabancılar var. Alışverişimi yapıp hemen çıktım” dedi. Pazarların açılmasını olumlu karşıladığını ifade eden Akkaya, “En azından bayram öncesi ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Burada aldığın markette 810 lira. İnsanlar evlerine huzurlu gidiyorlar” diye konuştu.

“Malımız elimizde kalmasın diye tereddüt edip az mal getirdik”
Oluşan yoğunluğa hazırlıksız yakalandığını dile getiren Pazar esnafı Enes Uçankuş da, “Malımız elimizde kalmasın diye tereddüt edip az mal getirdik. Yarına kalırsa çöp olacak. Şuan yoğunluk var ama olmayabilirdi. Bir nebze iyi oldu. Bugün pazarın nabzını yoklamış olduk. Genelde bu pazarda yerleşik yabancılar var” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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