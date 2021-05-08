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Amatör balıkçı, ağa takılan Caretta Caretta’yı ‘gülüm, bir tanem’ diyerek kurtardı

İHA

Amatör balıkçı, ağa takılan Caretta Caretta’yı ‘gülüm, bir tanem’ diyerek kurtardı

Antalya’nın Serik ilçesinde balık avlamaya çıkan amatör balıkçı, ağa takılan Caretta Caretta’yı kurtarak denize saldı. Amatör balıkçının kurtardığı sırada Caretta Caretta’ya, “Dur bir tanem, tamam gülüm, bir dakika dur, tamam nefes al, daha fazla yaralanma, tamam kurtuldun” sözleri görüntülere yansıdı.
Serik’in Belek Mahallesi’nde tekne ile balık avlamaya çıkan amatör balıkçı Ömer Baydak, yanındaki arkadaşıyla birlikte denizdeki ağlara takılan Caratta carettayı fark etti. Denizde ağlara dolanmış Caretta Caretta’nın yanına yaklaşan Baydak, elindeki bıçak ile ağları parçalayarak sevimli hayvanı kurtardı ve denize saldı. Bu sırada teknedeki arkadaşı Hakan Karaduman da kamerasıyla ile o anları kaydetti.
Kurtarma anında ise amatör balıkçıların, “Dur bir tanem, tamam gülüm, Bir dakika dur, tamam nefes al, daha fazla yaralanma, tamam kurtuldun, Aslanım benim” sözleri de görüntülere yansıdı.

“O haline üzüldüm”
O anları anlatan Ömer Baydak, “Belek’te balığa çıkıyoruz amatör olarak ama sabahleyin teknemiz ile çıktığımız zaman suda çırpınan bir şey gördük. Ağı açtığımızda Caretta olduğunu gördük. Otellere yakın, otellerin olduğu bir bölgedeydi. Belek bölgesinde karetta karetalar yaşıyor. Turistler var, çocuklar var, insanlar var. Bilinçsiz ağ atanlar kıyı bölgelerine oralara ağ atıyorlar. Otel çalışanları ya da su sporları amatör fiberle ağ atanlar yapıyor bunları. Biz bundan çok şikayetçiyiz. Kurtarmaya giderken de teknemizin motorunun pervanesine dolandı kendimizi kurtardık. Daha sonrasında kurtarmaya gittim. Boynu kanatları komple ağa dolanmıştı. Belki biraz daha geç kalsak kötü olabilirdi. Biz çırpınan bir şey gördük. ‘Bir balık av mı yapıyor acaba küçük balıklara mı saldırıyor’ dedik ama yaklaştığımız da carettanın kolunu gördüm ben çırpınıyordu böyle kolunu kaldırmıştı. Çok kötü olduk biz farklı bir amaç için çıkmıştık ama o çırpınmayı görünce baktık ki ağa takılmış. Baya kötüydü. Üzüldüm o haline. Sonuçta hani nefes alarak yaşayan bir hayvan. Boğulmasından korktum. Öleceğini zannettim, yetişemesek belki de ölecekti” dedi.

“Bir yandan onunla konuştum, bir yandan ağı kestim”
Caretta Caretta’yı kurtarırken söylediği sözler hakkında da konuşan Baydak, “Nefes al dedim. Bir yandan konuştum bir yandan ağı kestim. ‘Tamam gülüm dur gülüm bir dakika gülüm’ dedim. Ben kurtarmaya çalıştıkça ağın içerisine doğru giriyordu. Kurtardığım taraf dan tekrar içeriye giriyordu. O An o heyecanla ‘gülüm benim, canım benim dur nefes al’ diyerek kurtarmaya çalıştım. Çok şükür kurtuldu. Ama bu kanayan bir yaramız. Çok aşırı derece de sevindik hatta o gün av yapmadan geri döndük. Rahatlamış şekilde onu kurtarınca rahatladık” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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