Serik Belediyespor - Mamakspor: 3-0



Namık Kemal KILINÇ / ANTALYA, (SERİK) (DHA)- STAT: İsmail Oğan

HAKEMLER: Sercan Karaca, Mehmet Şengül, Yunus Çiftçi

SERİK BELEDİYESPOR: Durmuş Doğukan Aydaş Ergün Nazlı (Dk. 73 Raif Demir), Atakan Cangöz (Dk. 78 Murat Erdemir), Murat Gürbüzerol (Dk. 78 Ahmet Sarıkaya), Sinan Kalaycı, Ahmet Bahçıvan, Yusuf Onur Arıkan, Burak Albayrak, Kaan Mert Nasırcılar (Dk.58 Furkan Efe Bildir), Emre Bekir, İbrahim Rıdvan Alkan (Dk. 58 Melih Bostan)

MAMAKSPOR: Evra Saner GülalMahsun Kaymaz (Dk. 46 Ataberk Yıldız), Hüseyin İriç, Muhammed Enes Aksoy, Fırat Can Akbulut, Yunus Emre Karaman, Mehmet Halil Danış, Barış Uzun, Şahin Çark, Emran Muhammed, Canberk Özçakır

GOLLER: Dk. 15 Sinan Kalaycı, Dk. 74 Emre Bekir, Dk. 85 Melih Bostan (Serik Belediyespor)

SARI KARTLAR: Kaan Mert Nasırcılar, Atakan Cangöz, Yusuf Onur Arıkan (Serik Belediyespor) Fırat Can Akbulut, Mehmet Halil Danış (Mamakspor)Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Serik Belediyespor sahasında Mamakspor'u 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla puanını 53'e yükselten Serik Belediyespor ligi 11'inci sırada tamamladı.

Öte yandan karşılaşmayı AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu ve Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan da takip etti.

15'inci dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Hızlı gelişen Serik Belediyespor atağında kaleciyle karşı karşıya kalan Sinan Kalaycı'nın vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi Serik Belediyespor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

74'üncü dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Emre Bekir'in vuruşunda top ağlara gitti: 2-0.

85'inci ev sahibi ekip bir gol daha buldu. Melih Bostan, attığı golle skoru belirledi: 3-0.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Serik Belediyespor sahasında Mamakspor'u 3-0 mağlup etti. DHA-Spor Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2021-05-08 17:16:51



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