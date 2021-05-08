Kayıp İtalyan turist jandarma tarafından kurtarıldı

Antalya'da tek başına yürüyüş yapmak için gittiği Göynük Kanyonu bölgesinde kaybolan İtalyan turist, jandarma tarafından kurtarıldı.

Bugün saat 10.00 sıralarında Kemer ilçesi, Göynük Kanyonu bölgesinde İtalyan uyruklu M.T. isimli şahsın kaybolduğu bilgisi üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi hemen harekete geçti. M.T.'nin cep telefonuyla istediği yardımın ardından 6 kişilik JAK timi ve 15 kişilik asayiş timinin yaptığı 7 saat süren arama çalışmaları sonunda M.T. isimli İtalya uyruklu turisti bir uçunumun kenarında otururken buldu. Kaskını takıp ilk sağlık kontrolünü yapan jandarma ekipleri, yaralı olmayan ve herhangi bir sağlık problemi bulunmayan M.T. ile birlikte saat 18.00 sıralarında aşağı indi. M.T.'nin yürüyüş yapmak için tek başına yola çıktığı Likya yolu mevkiinde mahsur kaldığı ve cep telefonuyla yardım istediği bildirildi.

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