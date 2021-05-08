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Boya kovasına ellerini batırıp caminin duvarlarını el izleriyle doldurdu Cami imamının şikayetçi olduğu genç, ‘Kimse birbirine selam vermiyordu” diyerek kendini savundu Cami İmamı Ümmet Akbaş: “Cuma namazından sonra da uyardık, yatsı namazından sonra da. Sabah namazına bir geldik, komple her yeri böyle boyamış”

İHA

Boya kovasına ellerini batırıp caminin duvarlarını el izleriyle doldurdu Cami imamının şikayetçi olduğu genç, ‘Kimse birbirine selam vermiyordu” diyerek kendini savundu Cami İmamı Ümmet Akbaş: “Cuma namazından sonra da uyardık, yatsı namazından sonra da. Sabah namazına bir geldik, komple her yeri böyle boyamış”

Antalya’da bir genç, boya kovasına batırdığı ellerinin iziyle caminin bahçe duvarlarına ‘selamlama’ motifleri yaptı. İmam gençten şikayetçi olurken genç ise, “Kimse birbirine selam vermiyordu” diyerek kendini savundu.
İlginç olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Güvenlik Mahallesi Çallıoğlu Camii’nde meydana geldi. Yaklaşık 2 ay önce bahçe duvarları boyanan camiye, Ramazan ayının başında gelerek temizlik ve bahçe işlerine yardımcı olan Kemal Duran (28), yanına aldığı birkaç çocukla birlikte caminin bahçe duvarlarını el iziyle boyamaya başladı. Cami İmamı Ümmet Akbaş ise Duran’ı yapmaması konusunda uyarıda bulundu. Uyarıyı ciddiye almayıp dün başladığı boyama işine bugün de devam eden Akbaş, tuvaletin üzerine de yazıyla ‘Selamün Aleyküm’ yazdı. Sabah namazına gelen cami imamı ise her yerin boyandığını görünce neye uğradığını şaşırdı. İmam Akbaş, polisi arayarak genç hakkında şikayetçi oldu.

“Güzel olmamış mı?”
İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, Ümmet Akbaş ve Kemal Duran’ın ifadelerine başvurdu. Bu sırada cami imamı ile genç arasında ilgin diyalog oluştu. İmamın kendisini şikayet etmesine sinirlenen Duran, “Güzel olmamış mı bir söyleyin. Buraya geldiğimde burası çöplüktü. Millet burada birbirine Allah’ın selamını vermiyordu. Allah’ın selamını yayıyoruz diye bizi oraya buraya şikayet ediyorlar” dedi.
Gazetecilerin neden yaptın sorusuna ise Duran, “Kendim isteyerek yaptım. Allah’ın evinde bir gün selam vermiyorlar. Bu ayıp bir şey. Hocadan da şikayetçiyim, iki tarafta da elim yakasındadır” açıklamasını yaptı.

“Cuma uyardık, yatsı uyardık, sabah geldik her yeri boyamış”
Cami imamı Ümmet Akbaş da, şunları söyledi:
“Caminin duvarları komple boyanmıştı. Boyandıktan sonra bu arkadaş Ramazan ayının başında geldi, caminin bahçesini temizledi, çiçeklendirdi. Tuvaleti falan temizledi. Allah razı olsun güzel şeyler de yaptı ama bu sefer caminin duvarlarını elini boyaya batırıp bu şekilde bir şey yapmış. Kendisine ‘yapma’ dedik. ‘Bana göre güzel’ diyor. Yarın birisi gelip ayak izi yapar, başka birisi çizgi çeker. Buraya her gelen her istediğini yapamaz. Bu sana göre güzel olabilir ama genele ve bana göre iyi bir şey değil. Yapma dememize rağmen oldu bunlar. Cuma namazından sonra da uyardık, yatsı namazından sonra da. Sabah namazına bir geldik, komple yapmış, tuvaletin duvarına da ‘Selamün Aleyküm’ yazmış. Artık anlamayınca görevlileri çağırmak zorunda kaldık.”
Cami imamının şikayetçi olduğu Kemal Duran ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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