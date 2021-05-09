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Boğaçayı'nda kuş yuvalarına rağmen offroad yapılmasına tepki

DHA

Boğaçayı'nda kuş yuvalarına rağmen offroad yapılmasına tepki


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Konyaaltı sahilinden denize dökülen Boğaçayı'nda, yasak olmasına ve sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen iki araçla offroad yapılması tepki çekti. Araçlarıyla birçok kuş türünün yaşam ve üreme alanı ile yuvalarına zarar veren offroadculara çevreciler tepki gösterdi.
Antalya Kuş Gözlem Topluluğu'ndan veteriner hekim Gökçe Coşkun, Antalya bölgesinde yaşayan veya göç yolu olarak kullanırken çeşitli nedenlerle yaralanan veya bitkin düşen kuşların tedavisini gönüllü gerçekleştiriyor. Bu kapsamda, dün  Konyaaltı sahilinde ağzına olta takılmış bir martı için kendisinden yardım istenen Gökçe Coşkun, martının tedavisi için gittiği sahilde, buradan denize dökülen Boğaçayı'nda arazi tipi araçlarla offroad yapıldığını gördü.
'KUŞ YUVALARI ÜSTÜNDE OFFROAD'
Ağzında olta olan bir martı ihbarı için klinikten eve geçerken Boğaçayı'na uğradığını belirten veteriner hekim Coşkun, "Martıyı bulamadım ancak piknik yapanından, suyun ve çalıların içinde offroad yapanına kadar vardı. Sinirlerim bozuldu. Sokağa çıkma yasağında böyle, bir de normal zamanı düşünün. Sokağa çıkma yasağı geldi biraz rahatlar kuşlar diyoruz ama nafile. Adam için önemli değil suyun içindeki, dışındaki canlılar. Son sürat suyun içinden gidiyor, çayırlığa çıkıyor. Biz de diyoruz kocagöz, iş makinelerine rağmen yuva yapar mı? Sarı bacaklı kumkuşu gelmiş midir? İnsanların bir kısmı yasaklar nedeniyle kurallara uymak için günlerce evlerinden çıkmadı, işlerinden oldu. Ama bakın birileri yasaklarda, içine girmek yasak olan yerde ne yapıyor?" diye tepki gösterdi.
'YASAK TABELALARI DA SÖKÜLMÜŞ'
İki aracın nehir içindeki canlıları ve yuvalarını hiç düşünmeden offroad yaptığı anları da görüntüleyen kuş gözlemcisi Gökçe Coşkun, geçen yıl pandemi başladığı dönemde de çok sayıda benzer aracı yine nehrin içinde gördüğünü, hatta piknik yapmaya gelenlerin bile araçlarını nehir içine soktuklarını söyledi. Geçen yıl bu durum üzerine Boğaçay'dan sorumlu olan Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne başvurduğunu anlatan Coşkun, "Nehre her türlü araçla girişler ve offroad tarzı şeyler yasaklanmıştı. Yasak olduğuna ilişkin de birçok uyarı tabelası konulmuştu. Ancak bu uyarı tabelalarının da hepsi sökülmüş, kaybolmuş. Birkaçını da yerde görmüştüm" dedi.
'ÇEVRE KANUNU UYGULANMALI'
Boğaçayı'nın bir zamanlar kuş cenneti olduğuna dikkat çeken Coşkun, nehir içindeki sazlıkların içinde birçok kuş türünün yuvasının bulunduğunu, offroad yapılan yerlerin kuşların yaşam ve üreme alanları olduğuna dikkat çekti. Nehir içine kesinlikle araçlarla girilmemesi gerektiğini belirten Coşkun, "Hem nehre araçla giriş yasak hem de pandemi nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması var. Burası aynı zamanda göçmen kuşların da mola verdikleri çok önemli bir dinlenme alanı. Araçlarla girilmesi yuvalarına zarar verdiği gibi yabani kuşları strese de sokan çok önemli bir sorun. Bu konuda Çevre Kanunu'na göre de gerekli idari yaptırımlar uygulanmalı" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2021-05-09 12:43:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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