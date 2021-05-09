Kısıtlamada turistlerin deniz keyfi

Semih ERSÖZLERAslı DURAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da Konyaaltı sahili, tam kapanma kısıtlamasından muaf turistlere kaldı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan ve 17 gün sürecek tam kapanma devam ediyor. Kapanma önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle turizm kenti Antalya'daki cadde ve sokaklarda sessizlik hakim. Caddelerde polis ekipleri araçları durdurarak izin belgelerini kontrol ediyor.
Kentte hava sıcaklığı 33 dereceye ulaşınca, sıcak havadan bunalan kısıtlamadan muaf turistler, Konyaaltı sahiline geldi. Turistler, denizin ve kumda güneşlenmenin tadını çıkarttı. Bazı turistler kumların üzerinde güneşlenirken, bazıları da sıcaklığı 23 dereceyi bulan denizde serinledi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLERAslı DURAN
2021-05-09 13:17:57
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.