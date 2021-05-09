Çiçekçilerde Anneler Günü hareketliliği



Aslı DURANSemih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA) ANNELER Günü dolayısıyla çiçekçilerin kısıtlama dışında tutulması, sektöre hareketlilik getirdi. Antalya'daki çiçekçilerde yoğun kalabalığın olduğu dikkati çekerken, anneler için en çok orkide, gül ve kır buketi tercih edildi.

Tam kapanma kapsamında faaliyetleri kısıtlanan işletmeler arasında bulunan çiçekçiler, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle Anneler Günü'ne özel kısıtlama dışında tutulan sektörler arasında yer aldı. Antalya'da annelerine çiçek almak isteyenler, çiçekçi dükkanlarını doldurdu.

Çiçekçi Vedat Bozoğlu, Anneler Günü için 3 gün önceden çiçek siparişlerini hazırlamaya başladıklarını anlattı. 10.0017.00 saatleri arasında vatandaşların mahallelerindeki çiçekçilerden çiçek alabildiğini belirten Bozoğlu, 17.00'den sonra ise internetten sipariş verebileceklerini söyledi. Geçen yıl olduğu gibi bu sene de çiçekçilerin kısıtlamadan muaf olduklarını aktaran Vedat Bozoğlu, "Çok iyi, hareketli geçiyor. Bize can oldu, kan oldu. Uzun zamandan beri bir bekleyiş vardı. Bu hareketi, heyecanı özlemiştik. 1 haftadan beri dolu dolu eski günleri yad eder gibi yaşıyoruz. Bugün toplamda 300350 bandında siparişimiz var. Arayıp sipariş vermek isteyen müşterilerimiz var ama onlara cevap veremiyoruz. Çünkü elimizdeki potansiyel siparişi dağıtmadan hiçbir şekilde hareket etmek istemediğimiz için mecbur bekliyoruz. Boşalırsa sipariş alacağız. Bugün 350 anneyi memnun etmiş olacağız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURANSemih ERSÖZLER

2021-05-09 14:37:54



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