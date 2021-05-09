Koronavirüsü yenen avukat: Bu hastalığa inanmayanlara itibar etmeyin



Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde bir ay önce yakalandığı koronavirüsü bir bölümü entübe halde yoğun bakımda geçen tedavi sürecinin ardından atlatan avukat Yaşar Topal (47), hastalığa inanmayanlara itibar edilmemesini istedi.

Serik'te avukat ve eski AK Parti ilçe başkanı olan Yaşar Topal, yaklaşık bir ay önce koronavirüse yakalandı. Hastanede tedaviye alınan Yaşar Topal, entübe edildi. Hastaneden taburcu olup 2 yaşındaki kızına kavuşmanın hayalini kuran Yaşar Topal, koronavirüsün çok sinsi olduğunu, bu hastalığın gerçek olduğuna inanmayanlara çok kızdığını söyledi.

'KOMANDOYU BU HASTALIK YERLE BİR EDEMEZ DİYORDUM'

Yaşar Topal, ofisinde sürekli hijyen kurallarına uyduğunu ve müvekkillerini maskesiz içeri almadığını, buna rağmen koronavirüse yakalandığını anlattı. Yaklaşık 25 gün önce kendisi ve sekreterine virüsün bulaştığını aktaran Yaşar Topal, "Ben askerliğimi dağcı komando olarak yaptım. Mavi bereliydim. Ben diyordum ki 'komandoyu bu hastalık yerle bir edemez', çünkü Şemdinli, Aktütün, Bayraktepe'de görev yaptım. Hiçbir terörist beni alt edemedi. Ama koronavirüs çok sinsi şekilde geldi. Gözümle göremediğim düşmanı imha edemedim ve koronavirüs illetine yakalandım. Entübe oldum. 8 gün yoğun bakımda yattım. Daha önce 2014 yılında beynimde bir rahatsızlık vardı. Akupunktur uzmanı aile dostum aile hekimi Nazira İlyas, yoğun bakımda yatarken destek tedavisi uyguladı. Bu şekilde hastalığı kolayca atlattım" dedi.

'KIZIMI NEREDEYSE BABASIZ BIRAKACAKTIM'

Bu hastalığın gerçek olmadığına inananlar olduğunu kaydeden Yaşar Topal, "Onlar şarlatan. Toplumun virüsü. Toplum asla onlara itibar etmesin. Bu hastalık mavi bereli komandoyu yıkacak kadar tehlikeli bir hastalık. Benim 2 yaşında bir kızım var. 15 gündür iki gözü iki çeşme. Ben kızımı neredeyse babasız bırakacaktım. Kızım için 15 gündür gözyaşı döküyorum. Beni bu hastalık kızımdan koparacaktı. Doktorların sayesinde kurtuldum. Kızıma kavuşacağım. Hastalığa inanmayanlara çok kızıyorum. Bu hastalığa inansınlar. Bu hastalık insanları sevdiklerinden kopartıyor. Benim topluma mesajım şu; bu hastalık gerçek, bu hastalığa inanmayanlara itibar etmeyin. Maske, temizlik ve mesafeye uyun. Doktorların dediklerini harfiyen uygulayın. Toplumu yanıltmayın. Doktorlarımıza teslim olun. Bilime inanın" diye konuştu.

Topal'ın tedavi gördüğü hastanenin başhekim yardımcısı ve yoğun bakım ünitesi sorumlusu Uzm. Dr. Mehmet Akdoğan da "Hastanın talebi üzerine doktor Nazira Hanım ve akupunktur tedavisine izin vererek tedavisini hızlandırdık. Hastanın solunum cihazına uyumu sayesinde biz başarıyı yakalıyoruz" diye konuştu. Nazira İlyas ise, "Yaşar Topal, 14 yıldır aile dostumuz. Kendisine uzun yıllardır rahatsızlıklarında yardımcı oluyorum. Bu rahatsızlığında da hastaneye yattığında sürekli ona moral verdim. Yoğun bakımda hastane yetkililerinin izni doğrultusunda ilgilendim" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2021-05-09 14:41:28



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