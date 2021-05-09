Silah kaçakçılarına şafak operasyonu: 8 gözaltı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Silah kaçakçılarına şafak operasyonu: 8 gözaltı

İHA

Silah kaçakçılarına şafak operasyonu: 8 gözaltı

Antalya’nın Finike ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 8 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Finike Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Finike İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 8 şüpheliye yönelik 7 farklı adrese bugün saat 06.00'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda M.T, N.T., K.K., R.F, M.D, R.B, H.U. ve K.K.B. isimli 8 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada 60 adet tabanca fişeği, 3 adet 7.62 mm çapında fişek, 3 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği, 31 adet av tüfeği kartuşu, 4 adet kurusıkı tabanca, 45 adet kurusıkı tabanca fişeği, 2 adet sustalı bıçak, 2 adet muşta, 600 gram av tüfeği saçması, 100 adet av tüfeği kapsülü, 20 şişe kaçak alkol, 2 adet metal arama dedektörü ve 8 adet cep telefonu ele geçirildi. Söz konusu suç unsurları koruma altına alınarak, Finike Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli tahkikata başlanıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sosyal medyaya çıkmak isteyen çocukların tehlikeli serinliği
YEREL HABERLER Sosyal medyaya çıkmak isteyen çocukların tehlikeli ...
Ekip otosunu görüp kaçan çocuklara polisten şefkat anonsu “Gençler, sizleri seviyoruz hadi evinize dönün. Ceza yazmayacağız, polisten korkmayın”
YEREL HABERLER Ekip otosunu görüp kaçan çocuklara polisten şefkat ...
Kiracısına kızdı, 2 metrelik sopa ile saldırdı Yaşananlar cep telefonu kamerasında
YEREL HABERLER Kiracısına kızdı, 2 metrelik sopa ile ...
(Özel) Bıçakladıkları şahsı kanlar içerisinde bırakıp kaçtılar Antalya’da tartıştığı kişiler tarafından bıçaklanan şahıs, acı içinde yardım istedi
YEREL HABERLER (Özel) Bıçakladıkları şahsı kanlar içerisinde bırakıp ...
(Özel) Dünyaca ünlü sahilde sokak köpeğinden turistleri şaşırtan davranış Önce turistler ile top oynadı, sonra iki Rus turistin topunu dişleri ile keserek patlattı
YEREL HABERLER (Özel) Dünyaca ünlü sahilde sokak köpeğinden ...
Huzurevindeki anneler unutulmadı
YEREL HABERLER Huzurevindeki anneler unutulmadı
368 promil alkollü sürücünün aracı refüje çıktı, 'Hatalı ben değilim' dedi Alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan sürücü yine alkollü yakalandı
YEREL HABERLER 368 promil alkollü sürücünün aracı refüje çıktı, ...
Koronavirüsü yenen avukat: Bu hastalığa inanmayanlara itibar etmeyin
YEREL HABERLER Koronavirüsü yenen avukat: Bu hastalığa inanmayanlara ...
Çiçekçilerde Anneler Günü hareketliliği
YEREL HABERLER Çiçekçilerde Anneler Günü hareketliliği
Çocuklar sitenin bahçesinde yetiştirdikleri çiçekleri annelerine hediye etti
YEREL HABERLER Çocuklar sitenin bahçesinde yetiştirdikleri çiçekleri ...
Çekici üzerindeki araçtan uyuşturucu ve tabanca çıktı Gözaltına alınan 4 şüpheliye sokağa çıkma ihlalinden de 12 bin 600 TL para cezası uygulandı
YEREL HABERLER Çekici üzerindeki araçtan uyuşturucu ve tabanca ...
Yaralamalı trafik kazası sonrası ‘kim haklı’ tartışması
YEREL HABERLER Yaralamalı trafik kazası sonrası ‘kim haklı’ ...
Kısıtlamada turistlerin deniz keyfi
YEREL HABERLER Kısıtlamada turistlerin deniz keyfi
‘Kimse birbirine selam vermiyordu’ deyip caminin duvarlarını el izleriyle dolduran genç serbest
YEREL HABERLER ‘Kimse birbirine selam vermiyordu’ deyip caminin ...
Boğaçayı'nda kuş yuvalarına rağmen offroad yapılmasına tepki
YEREL HABERLER Boğaçayı'nda kuş yuvalarına rağmen offroad ...
Eyüp Bülent Miran: “Kudüs davası yalnız değildir”
YEREL HABERLER Eyüp Bülent Miran: “Kudüs davası yalnız değildir”
Sinekle mücadelede yaz mesaisi başladı
YEREL HABERLER Sinekle mücadelede yaz mesaisi başladı
Bu mahallede her gün bir kadın 'komşuluk' için 30 kişilik yemek yapıyor "Komşu, komşunun külüne muhtaçtır" atasözünden esinlenip başlatılan projeyle yapılan yemekler, mahalle muhtarı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlar, yaşlı ve evsiz vatandaşlara ulaştırılıyor Mahalle muhtarı Halil Ay: "Yemek yapan da, yiyen de mutlu"
YEREL HABERLER Bu mahallede her gün bir kadın 'komşuluk' için 30 ...
Palyaço kıyafeti giyen hemşireler hasta çocukları eğlendirdi
YEREL HABERLER Palyaço kıyafeti giyen hemşireler hasta çocukları ...
Konyaaltı’nda Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nın kaldırımı yenileniyor
YEREL HABERLER Konyaaltı’nda Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nın ...
Finike’de sinevizyon gösterimi ile trafik eğitimi
YEREL HABERLER Finike’de sinevizyon gösterimi ile trafik eğitimi
Başkan Yücel’den Ahmet bebeğin annesine anneler günü sürprizi
YEREL HABERLER Başkan Yücel’den Ahmet bebeğin annesine anneler günü ...
Meyve yüklü kamyon devrildi, şoför öldü
YEREL HABERLER Meyve yüklü kamyon devrildi, şoför öldü
Kaş Kınık Hali Projesi 3 hali tek çatı altında toplayacak
YEREL HABERLER Kaş Kınık Hali Projesi 3 hali tek çatı altında ...