Antalya'da silah ve mühimmat kaçakçılığına 8 gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın Finike ilçesinde, silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 8 kişi gözaltına alındı.

Finike Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Finike İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptıkları belirlenen kişilerin bulunduğu 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda M.T., N.T., K.K., R.F., M.D., R.B., H.U. ve K.K.B. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız otomatik av tüfeği, 31 av tüfeği kartuşu, 4 kurusıkı tabanca, 45 kurusıkı tabanca fişeği, 60 tabanca fişeği, 2 sustalı bıçak, 2 muşta, 20 şişe kaçak içki, 2 metal arama dedektörü ve 8 cep telefonu ele geçirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2021-05-09 17:54:40



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.