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POYD Başkanı Atmaca: Umuyorum 1 Haziran'dan itibaren uçakları saymaya başlarız

DHA

POYD Başkanı Atmaca: Umuyorum 1 Haziran'dan itibaren uçakları saymaya başlarız


Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)PROFESYONEL Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, tüm önceliklerinin tam kapanma süreci ve bayramın ardından hazirana hazırlanmak olduğunu söyledi. Almanya ve Rusya pazarının hem Türkiye hem Antalya için önemine değinen Atmaca, "Umuyorum, yine geçen yıl olduğu gibi 1 Haziran'dan itibaren uçakları saymaya başlarız" dedi.
POYD Başkanı Atmaca, turizm sektörünün tam kapanma süreci ve bayram sonrasına yönelik hazırlıklarını sürdürdüğünü söyledi. Özellikle Almanya ve Rusya pazarından önemli beklentileri olduğunu aktaran Atmaca, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Almanya ziyaretini hatırlatarak, bu yıl seyahat yasaklarının kalkmasının ardından Almanya'dan yoğun turist beklediklerini kaydetti. Atmaca, "Dışişleri Bakanı Almanya'daydı. Alman Dışişleri Bakanı'yla görüştü. Hatırlarsanız geçen yıl da 1 Haziran'daki normalleşme sürecinin ardından Almanya ile ortak mutabakata varıp, Türkiye'ye gelecek turistlerin Almanya'ya dönmeden önce 72 saat önce PCR testi yapma zorunluluğu vardı sonra Alman misafirler gelmeye başladı. Geçen yıl 1 milyondan fazla Alman gelmişti. Bu yıl da hem buradaki hem Almanya'daki seyahat yasaklarının kalkmasından sonra yoğun bir şekilde Alman misafirleri bekliyoruz. Görüştüğümüz acentecilerle rezervasyon gelmese bile özellikle Almanların, Türkiye'de tatil için yoğun araştırma yaptıklarını görüyoruz" dedi.
'ÖNCELİĞİMİZ HAZİRANA HAZIR OLMAK'
Alman misafirin Türkiye ve Antalya için çok önemli olduğunu vurgulayan Atmaca, şöyle konuştu:
"Yıllar önce turizme Almanlar ile başlamıştık. Sektörün gelişmesi için çok önemli bir faktör. Birkaç yıl öncesine kadar en çok turist tedariki yaptığımız ülke Almanya'ydı. Umarım bir an önce dışişleri, sağlık ve turizm bakanlarının katkılarıyla Almanya ile aramızda şu an var olan seyahat yasakları kalkar. Eskiden olduğu gibi yine Almanları büyük keyifle güvenli bir tatile Antalya ve Türkiye'ye bekleriz. Şu an sahip olduğumuz güvenli turizm sertifikası ile ilgili tüm çalışmalarımız devam ediyor. Geçen yıl açılmayan oteller de sertifika almaya çalışıyor. Hepsi alacak. Artık yasal olarak 30 odanın üzerinde olan her tesis sertifika almak zorunda. Şu an önceliğimiz pandemi biter bitmez akabinde bayramdan sonra bütün hazırlıklarımızı sürdürüp haziran ayına hazır olmak."
'TURİZM SEKTÖRÜNDE ZOR GÜNLER'
Rusya'nın ani kararla 1 Haziran'a kadar uçuşları durdurduğunu, bunun siyasi olduğunu düşündüğünü aktaran Ülkay Atmaca, şunları söyledi:
"Rus pazarı Türkiye için çok önemli çünkü uçak krizinin yaşardığı 2016 yılını kenara bırakırsak en çok turist tedariki yaptığımız ülkelerden biri Rusya. Bütün kış boyunca en çok turist aldığımız ülke Rusya'ydı. Tam sezona hazırlanırken, mayıs ayında Rus bayramıydı. Şu an bu bölge otellerimiz Ruslarla dolu olacaktı. Rusya'nın aldığı radikal kararla 1 Haziran'a kadar uçuşlar durduruldu. Dışişleri, sağlık ve turizm bakanlarının atacağı adımlarla en kısa zamanda Rusya'nın uçuşları serbest bırakması çok önemli. 1415 aydır pandemiden dolayı çok zor günler geçiren turizm sektörü var. Rus pazarı müthiş hızla hareket ediyor, coğrafyayı çok seviyorlar. Umarım 1 Haziran'dan itibaren Rusya'dan da turist gelir. Umuyorum yine geçen yıl olduğu gibi 1 Haziran'dan itibaren uçakları saymaya başlarız. Şu anda Ukrayna ve Polonya'dan gelen uçaklar var ama Türkiye, İspanya'dan daha fazla otel ve coğrafyaya sahip. Şu anda tesislerimiz bomboş."DHA-Genel Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ
2021-05-10 10:05:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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