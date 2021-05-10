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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

43.5 kilometrelik yol ağı asfaltlanıyor

İHA

43.5 kilometrelik yol ağı asfaltlanıyor

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yerel mahkemenin imar planlarını iptal ettiği Kırcami’de ana ulaşım aksı gibi çalışan Şehitler, 9 Eylül ve Yalı caddelerinin içinde bulunduğu 43.5 kilometrelik yol ağında asfalt kaplama çalışması yapacaklarını açıkladı. Mahkemeler nedeniyle imar sürecinin uzadığını belirten Başkan Uysal, “Bu arada, komşularımızın yol kullanımı ana güzergahlarda rahatlatalım istiyoruz” dedi.
İmar planları yerel mahkeme kararıyla iptal edilen Kırcami’de, asfalt çalışması başlayacak. Bin 477 hektar büyüklüğüyle 8 mahallenin tamamını, Fener ve Çağlayan mahallerinin belli bölümlerini içeren bölgede çalışmalar, kadastro yolu olmasına rağmen ana ulaşım aksı gibi kullanılan 43.5 kilometrelik cadde ve sokakta gerçekleştirilecek.

“Belediyenin ürettiği asfaltla yapılıyor”
Başkan Uysal, Muratpaşa’da başta doğalgaz olmak üzere altyapı çalışmaları tamamlanan cadde ve sokaklarda yenileme çalışması gerçekleştirdiklerini söyledi. “Antalya’nın kalbi” olarak nitelendirilen ve kentin en eski yerleşim yerlerine sahip ilçede, belediyenin sorumluluk alanındaki cadde ve sokakların yüzde 80’inden fazlasının yenilendiğini aktaran Başkan Uysal, üstelik bu çalışmaların belediyenin ürettiği asfaltla yapıldığını söyledi.

“Geri adım yok”
Başkan Uysal, bu yenileme çalışmalarını plan süreçleri nedeniyle Kırcami bölgesinde gerçekleştiremediklerini aktardı. Yaklaşık 40 yıldır devam eden Kırcami imar sorununda, planlamanın tamamlandığı ve yaklaşık 2 yıl inşaat ruhsatı verebilir halde beklediklerini aktaran Başkan Uysal, sonrasında ise mahkemelerden iptal kararlarının gelmeye başladığını söyledi.
Antalya 1’inci İdare Mahkemesi’nin iptal kararında İçişleri Bakanlığı’nın Eylül 2013 tarihli ‘kamu yararı kararı’ hakkında Danıştay’da devam eden dava ve Antalya, Burdur, Isparta’yı kapsayan Çevre Düzeni Planı’nın henüz tamamlanmamış olmasını gerekçe gösterdiğini hatırlatan Başkan Uysal, kararda uygulama planlarıyla ilgili gerek şehircilik ilkeleri gerek sürdürülebilir ve sağlıklı kentleşme gerekse kamu yararı açısından tek bir eleştirinin dahi yer almadığına dikkat çekti. Başkan Uysal, “Mahkemenin iptal kararına karşı istinaf yoluna gittik. Süreç devam ediyor. Ama kararlığımızdan geri adım atmadan mücadelemiz devam edecek. Hem parselasyonumuzun hem de bütün planlarımızın arkasında olmaya devam edeceğiz. Ama yargıdan böyle kararlar gelebiliyor. İnanıyorum ki, nihayetinde, her türlü etkiden, siyasi müdahaleden uzak, sağlıklı bir zeminde Kırcami imar planımızı gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

“Süreç uzuyor”
Bölgede hem devam eden plan süreci hem de planlamaya bağlı altyapı çalışması ihtiyacı nedeniyle asfalt çalışmalarına bugüne kadar başlayamadıklarını aktaran Başkan Uysal, “Plan noktasında kararlığımız ve mücadelemiz devam edecek. Geri adım atmayacağız. Ancak süreç uzuyor. Hiç olmazsa, bu arada komşularımızın yol kullanımı ana güzergahlarda rahatlatalım istiyoruz. Yollarımızı en düşük maliyetle daha elverişli bir kullanıma kavuşturacağız. Asfalt kaplama yapacağız” şeklinde konuştu. Başkan Uysal, konunun 17 Mayıs Pazartesi toplanacak Muratpaşa Belediye Meclisi’nde de gündeme geleceğini söyledi.

“Anayol gibi çalışıyor”
Muratpaşa Muhtarlar Derneği Başkanı ve Yeşilova Muhtarı Ahmet Akcan, belediyenin çalışma kapsamına aldığı cadde ve sokakların kentin özellikle Lara bölgesini havalimanı, Serik ve Manavgat ilçelerine bağladığını söyledi. Kent içinde yaşanan trafik sıkışıklığı karşısında bu yolların alternatif olarak da kullanıldığına dikkat çeken Akcan, “Bunların yapılmasının çok uygun olacak” dedi.

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