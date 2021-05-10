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(ÖZEL) Antalya’da evleri yanan biri işitme engelli yaşlı çiftin korku dolu anları Evinde çıkan yangını söndürmek isterken kömür rengine bürünüp göz yaşlarını tutamadı İşitme engelli adam evinin yandığından habersiz balkonda oturup olup biteni izledi Mahalle sakinleri yardıma koşmak yerine film izler gibi yangını izledi

İHA

(ÖZEL) Antalya’da evleri yanan biri işitme engelli yaşlı çiftin korku dolu anları Evinde çıkan yangını söndürmek isterken kömür rengine bürünüp göz yaşlarını tutamadı İşitme engelli adam evinin yandığından habersiz balkonda oturup olup biteni izledi Mahalle sakinleri yardıma koşmak yerine film izler gibi yangını izledi

Antalya’nın Kepez İlçesi’nde yaşlı çiftin yaşadığı evde çıkan yangında evin büyük bir bölümü kullanılamaz hale geldi. Yangın esnasında işitme engelli yaşlı adamın hiçbir şeyden habersiz balkonda oturması yürekleri ağza getirdi. Öte yandan yangını kendi imkanı ile söndürmeye çalışırken yüzü adeta kömür rengine dönen kadının feryatları ise yürekleri burktu.
Yangın, Kepez İlçesi Baraj Mahallesi 5942 sokak üzerinde bulunan 2 katlı evin mutfak kısmında çıktı. Edinilen bilgiye göre evde eşi Osman Nuri Dikici (90) ile yaşayan Seyyara Dikici (80) evde bulunan sobada yemek pişirmek istedi. Eşi ile balkonda oturan yaşlı kadın bir anda odadan dumanların çıktığını gördü. Yaşlı kadının seslerini duyan komşuları durumu itfaiye ve 155 polis ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bu sırada yangın rüzgârın da etkisi ile kısa sürede büyüyerek çatıyı sardı.

"Hiçbir şey olmamış gibi oturması yürekleri burktu"
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede söndürme çalışması başladı. Evinin yandığından haberi olmayan ve ayağa kalkmakta güçlük çeken Osman Nuri Ekici’nin balkonda hiçbir şey olmamış gibi oturması yürekleri burktu. Seyyara Dikici ise zaman zaman balkona çıkarak komşulardan ve polis ekiplerinden yardım istedi. Evi yandığı için gözyaşlarına hâkim olamayan yaşlı kadını polis ekipleri sakinleştirdi. Yaşlı kadının yangın dolayısı ile yüzü ve saçlarının adeta kömür rengine büründüğü görüldü. Öte yandan yangını izleyen mahalle sakinlerinin yaşlı kadının ve adamın yardımına koşmayarak film izler gibi yaşanılanları izlemesi "pes" dedirtti.

"Ben bu gece fareler ile uyuyacağım"
Yaşlı kadının polis ekibine, “Bizim bu evi düzeltme imkânımız yok. Bizim gelirimiz yok. Kocamın sadece emekli maaşı var. Ben durumumu kime anlatayım. Ben Azeri’yim. Biz sobayı yakıyorduk. Bilmiyorum nasıl çıktı. Tüp almaya imkanım yoktu. Sobanın üzerinde yemeğim vardı o da dağıldı gitti. Yukarı tarafın hepsi söküldü. Ben bu gece fareler ile uyuyacağım. Ben belediyeye gitsem dışarıda bekleyen polislere ne diyeceğim. Ben gidebilir miyim? “sözleri yürekleri burktu.
Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından söndürüldü. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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