Alanya kırsalında heyelandan kapanan yol trafiğe açıldı

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Gümüşkavak MahallesiSöğüt Yaylası'na ulaşımı sağlayan ana yolun heyelandan kapanan bölümünü trafiğe açtı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından aralıksız süren yayla yollarındaki bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, heyelan nedeniyle kapanan Gümüşkavak Mahallesi ile Söğüt Yaylası arasındaki yol ulaşıma açıldı. Ekipler, heyelanın etkili olduğu bölümde istinat duvarı yaparak dolgu çalışması da gerçekleştirdi. Bölge halkı, Alanya Belediyesi ve Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e teşekkür ettiler. Başkan Yücel, yayla yollarında aralıksız olarak çalışma yürüttüklerini belirterek, “Kısa zamanda tüm yayla yollarımızda halkımıza güvenli ve sorunsuz bir ulaşım ağı sağlanacak” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.