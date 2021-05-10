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MSB: Irak kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Yıldırım operasyonunda teröristlere ait 4 odalı bir mağara tespit edildi. Çelik kapı ile ayrılmış bir rehine odası da bulunan mağarada havan mühimmatı ve EYP´ler ele geçirildi.DHA-Flaş Haber Türkiye-Antalya

2021-05-10 11:37:20



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