Tartıştığı kocasını bıçakla öldürdü (2)



PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRÜYORMUŞ

Antalya'nın Elmalı ilçesinde, çıkan tartışmada eşi Hülya K. tarafından bıçaklanarak, öldürülen Salih K.'nin cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Hülya K.'nin, psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü ve olay sırasında alkollü olduğu öne sürülen eşi Salih K.'yi mutfaktan aldığı bıçakla öldürdüğü öğrenildi.

DAHA ÖNCE DE BIÇAKLAMIŞ

Hülya K.'nin, ilaçlarını bir süredir kullanmadığı, daha önce de eşini bıçakladığı ve olayla ilgili davanın devam ettiği belirtildi.

Çiftin oğlu Sinan K. tarafından Salih K.'nin cenazesinin alınıp, defnedilmek üzere Elmalı ilçesine götürüleceği öğrenildi. Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN

2021-05-10 11:58:38



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.