Tartıştığı kocasını bıçakla öldürdü (2)

PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRÜYORMUŞ
Antalya'nın Elmalı ilçesinde, çıkan tartışmada eşi Hülya K. tarafından bıçaklanarak, öldürülen Salih K.'nin cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Hülya K.'nin, psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü ve olay sırasında alkollü olduğu öne sürülen eşi Salih K.'yi mutfaktan aldığı bıçakla öldürdüğü öğrenildi.
DAHA ÖNCE DE BIÇAKLAMIŞ
Hülya K.'nin, ilaçlarını bir süredir kullanmadığı, daha önce de eşini bıçakladığı ve olayla ilgili davanın devam ettiği belirtildi.
Çiftin oğlu Sinan K. tarafından Salih K.'nin cenazesinin alınıp, defnedilmek üzere Elmalı ilçesine götürüleceği öğrenildi. Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN
2021-05-10 11:58:38
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